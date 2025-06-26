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НОВОСТИ

Из-за хорошей погоды в Бразилии и Вьетнаме цены на кофе начали падать

На мировом рынке во вторник, 24 июня, наблюдалось резкое снижение стоимости кофейных зерен. Цена на арабику уменьшилась на 4,7%, опустившись до минимального значения с декабря 2024 года. Фьючерсы на робусту подешевели еще заметнее - с сентября упали на 5,63%. Специалисты связывают ситуацию с увеличением урожая кофе в Бразилии, одним из лидеров кофейного рынка. Страна поставляет почти 40% мирового объема зерен. В Минас-Жерайс за семь дней выпало 10,6 мм осадков. Это на 31% выше среднегодовых значений для данного периода. Благодаря дождям последствия жары в стране свелись к минимуму.

Положительные прогнозы поступают и из Вьетнама — главного поставщика робусты. Ожидается, что в регионе Центрального нагорья в ближайшие дни установится дождливая погода. Специалисты предполагают, что это благоприятно скажется на будущем урожае.

На динамику цен также повлияло ослабление торговой напряженности. Угрозы новых ограничений со стороны США в отношении колумбийского кофе отступили. Администрация президента Дональда Трампа после апрельского повышения пошлин до 10% приостановила их действие. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку Андрей Смирнов.

ВИА/ИЖВ

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