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Из-за хорошей погоды в Бразилии и Вьетнаме цены на кофе начали падать
Положительные прогнозы поступают и из Вьетнама — главного поставщика робусты. Ожидается, что в регионе Центрального нагорья в ближайшие дни установится дождливая погода. Специалисты предполагают, что это благоприятно скажется на будущем урожае.
На динамику цен также повлияло ослабление торговой напряженности. Угрозы новых ограничений со стороны США в отношении колумбийского кофе отступили. Администрация президента Дональда Трампа после апрельского повышения пошлин до 10% приостановила их действие. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку Андрей Смирнов.