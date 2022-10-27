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НОВОСТИ

Изречение Президента Хо Ши Мина написано каллиграфией на хангыле

25 октября Вьетнамская ассоциация культурного наследия и Корейский институт культурных ресурсов совместно организовали пресс-конференцию, на которой представили национальный конкурс сочинений и показали изречение Президента Хо Ши Мина, написанное каллиграфией на хангыле.

  В конкурсе ожидается около 100 участников.

Фото: daibieunhandan.vn  

25 октября Вьетнамская ассоциация культурного наследия и Корейский институт культурных ресурсов совместно организовали пресс-конференцию, на которой представили национальный конкурс сочинений и показали изречение Президента Хо Ши Мина, написанное каллиграфией на хангыле.

Мероприятие является одним из мероприятий, посвященных празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Республикой Корея (1992-2022 гг.).

Конкурс сочинений состоится утром 27 октября в Ван Миеу-Куок Ты Жам (Храм Литературы) с участием 100 конкурсантов, увлекающихся каллиграфией, и студентов, изучающих корейский язык из вьетнамских университетов.

Организаторы выберут 15 прекрасных работ, которые будут награждены и выгравированы на дереве корейскими художниками, для показа на выставке «Изречение Президента Хо Ши Мина в корейской каллиграфии» с 28 по 30 ноября во Вьетнамском музее изобразительных искусств.

ВИА

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