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Изображения, посвящённые 50-летию присвоения городу имени Президента Хо Ши Мина, демонстрируются в центре Сеула

Размещение информационных материалов на электронных экранах в центральных районах Сеула, включая район Каннам и пешеходную улицу Мёндон, где сосредоточено большое количество иностранных туристов и жителей Республики Корея, посещающих столицу, является одним из значимых мероприятий в сфере внешних связей.
  Изображения, посвящённые 50-летнему пути развития города Хошимина, демонстрируются на крупных электронных экранах на пешеходной улице Мёндон — одном из самых посещаемых туристами мест. Фото: ВИА  
По случаю 50-летия Дня официального присвоения городу Сайгон — Зядинь имени Президента Хо Ши Мина (2 июля 1976 года — 2 июля 2026 года) изображения, посвящённые 50-летнему пути развития города Хошимина, демонстрируются на крупных электронных экранах в центральной части столицы Республики Корея — Сеула — с 07:00 до 22:00 по местному времени 1 и 2 июля.

Как сообщает корреспондент ВИА в Сеуле, данная акция проводится в рамках сотрудничества между городом Хошимином и зарубежными городами-побратимами, в том числе Сеулом, с целью продвижения среди граждан Республики Корея и международной общественности образа динамичного, современного, открытого миру города с богатой культурной самобытностью.

Размещение информационных материалов на электронных экранах в центральных районах Сеула, включая район Каннам и пешеходную улицу Мёндон, где сосредоточено большое количество иностранных туристов и жителей Республики Корея, посещающих столицу, является одним из значимых мероприятий в сфере внешних связей. Оно способствует развитию народной дипломатии, продвижению образа Вьетнама в целом и города Хошимина в частности среди граждан Республики Корея и международного сообщества, а также дальнейшему углублению сотрудничества между городом Хошимином и регионами Республики Корея.

В настоящее время Республика Корея является одним из ведущих экономических, инвестиционных и туристических партнёров как города Хошимина, так и Вьетнама в целом. На протяжении многих лет город Хошимин установил отношения сотрудничества и побратимства со многими регионами Республики Корея, включая столицу Сеул, что создало прочную основу для расширения взаимодействия в сферах экономики, торговли, культуры, образования и народных обменов.

Проведение нынешней акции по демонстрации рекламно-информационных материалов в ряде городов мира, в том числе в Республике Корея, вновь подтверждает эффективность международной сети сотрудничества города Хошимина в развитии внешних связей на уровне местных органов власти.

ИЖВ/ВИА

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