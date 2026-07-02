НОВОСТИ
Изображения, посвящённые 50-летию присвоения городу имени Президента Хо Ши Мина, демонстрируются в центре Сеула
Как сообщает корреспондент ВИА в Сеуле, данная акция проводится в рамках сотрудничества между городом Хошимином и зарубежными городами-побратимами, в том числе Сеулом, с целью продвижения среди граждан Республики Корея и международной общественности образа динамичного, современного, открытого миру города с богатой культурной самобытностью.
Размещение информационных материалов на электронных экранах в центральных районах Сеула, включая район Каннам и пешеходную улицу Мёндон, где сосредоточено большое количество иностранных туристов и жителей Республики Корея, посещающих столицу, является одним из значимых мероприятий в сфере внешних связей. Оно способствует развитию народной дипломатии, продвижению образа Вьетнама в целом и города Хошимина в частности среди граждан Республики Корея и международного сообщества, а также дальнейшему углублению сотрудничества между городом Хошимином и регионами Республики Корея.
В настоящее время Республика Корея является одним из ведущих экономических, инвестиционных и туристических партнёров как города Хошимина, так и Вьетнама в целом. На протяжении многих лет город Хошимин установил отношения сотрудничества и побратимства со многими регионами Республики Корея, включая столицу Сеул, что создало прочную основу для расширения взаимодействия в сферах экономики, торговли, культуры, образования и народных обменов.
Проведение нынешней акции по демонстрации рекламно-информационных материалов в ряде городов мира, в том числе в Республике Корея, вновь подтверждает эффективность международной сети сотрудничества города Хошимина в развитии внешних связей на уровне местных органов власти.