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Изменения в “камбоджийских деревнях”
Преступления геноцида, совершенные Пол Потом, заставили тысячи камбоджийцев покинуть родину и искать убежища во Вьетнаме. В Жалай такие деревни, как Клоонг и Триел, стали укрытием для многих беженцев.
Старейшина Рё Чам Хлоак (деревня Клоонг, коммуна ла О, уезд ла Грай) вспоминает: «Пол Пот был ужасен, он убивал людей, грабил урожай и скот. Мы даже попали в ловушку с минами, и те, кто шел забрать тела близких, тоже погибли. Тогда я с 35 другими семьями удачно спаслись и перебрались во Вьетнам, и благодаря помощи солдат и вьетнамских жителей мы выжили. Сейчас, несмотря на то, что у нас нет детей, мы живем счастливо и всегда напоминаем детям в деревне о тех, кто им помог».
Не только деревня Клоонг, но и деревня Триел (коммуна ла Пнон, уезд Дык Ко) стала домом для многих камбоджийцев, нашедших здесь убежище. Рё Мах Тхюи и его мать вспоминают, как их семья пережила трудный путь, благодаря слону по имени Хам Пуй, который помог им перейти через реки и леса во Вьетнам.
Их дома были сожжены, имущество утрачено, но благодаря помощи местных властей и жителей, их семья смогла начать новую жизнь. Семья Рё Мах Тхюи сейчас считается одной из самых обеспеченных жительниц деревни: у него 7 гектаров каучуковых деревьев, 0,6 гектара кофейных плантаций и 0,4 гектара рисовых полей, что обеспечивает стабильный доход, благоустроенный дом и возможность дать детям хорошее образование.
Новая жизнь на приграничной территории
Когда-то бедные и ненадёжные временные поселения, «камбоджийские деревни» вдоль границы Жалай сегодня сильно изменились: появились асфальтированные дороги, дома стали современнее, дети учатся в хороших условиях, а местная экономика развивается.
Шиу Нгиэп, председатель Народного комитета коммуны ла О, уезд ла Грай, отмечает, что на территории есть много семей из Камбоджи, которые приехали сюда искать убежище и получили вьетнамское гражданство. Местные власти всегда создают благоприятные условия для того, чтобы жители могли жить стабильно, поддерживают образование детей и помогают развивать производство. Благодаря этому в 2021 году коммуна ла О был признан стандартам новой сельской местности.
Фан Нгок Туан, председатель Народного комитета коммуны ла Пнон, уезд Дыкко, также поделился значительными изменениями среди камбоджийцев этой местности. В деревне Триел проживает 86 семей, большинство из которых – беженцы из Камбоджи.
В настоящее время 95% семей работают на каучуковых плантациях и имеют стабильный доход. Количество бедных семей с каждым годом сокращается, программа по ликвидации временного и ветхого жилья набрала обороты, что помогло местным властям выполнить критерии для развития новой сельской местности.
Эти спокойные «камбоджийские деревни» на пограничной территории Жалай – это живое свидетельство дружбы и солидарности между Вьетнамом и Камбоджей. Деревни Клоонг и Триел стали символом возрождения — местом, где процветает человеколюбие, способствуя миру и устойчивому развитию в будущем.