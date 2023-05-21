НОВОСТИ
Изменение стратегии промышленного развития города Хо Ши Мин
этом эксперты заявили 26 апреля на Международной конференции, организованной Департаментом промышленности и торговли города Хошимин с целью определить направления промышленного развития города до 2030 года с перспективой до 2050 года.
Г-н Во Ван Хоан, заместитель председателя городского народного комитета Хошимина сказал, что за последние годы экономическая структура города изменилась. Хошимин претерпел множество изменений, в основном в соответствии с общей тенденцией развития. В настоящее время на сектор услуг приходится довольно высокая доля - 65%, на промышленность и строительство - только 31%, а на сельское хозяйство - около 1%.
Однако устойчивая экономика должна основываться на промышленном и сельскохозяйственном производстве, чтобы создавать товары для потребителей. Экономика, которая слишком много внимания уделяет услугам, не имеющая производственной базы, будет в большей степени зависеть от внешних факторов.
Поэтому, хоть экономическая структура города Хошимин и трансформируется в сторону современности, городу все еще необходимо уделять внимание содействию развитию производства, чтобы создать баланс и обеспечить долгосрочную устойчивость.
По словам г-на Во Ван Хоана, Промышленность в Хошимине была развита довольно рано, когда в нем было много индустриальных парков и зон экспортной переработки, работающих с 1990-х годов, это означает, что многие технологии устарели, используют много ресурсов, нанимают много работников и имеют низкую добавленную стоимость, даже в крупных производственных компаниях города.
Между тем, не было инвестиций и развития новых и потенциальных отраслей, таких как индустрия моды, киноиндустрия, культурная индустрия и вспомогательные отрасли, связанные с производством.
Поэтому для того, чтобы в ближайшие годы в промышленном производстве города произошел революционный прорыв, необходимы очень сильные изменения в мышлении и поведении руководителей всех уровней, в промышленности, в бизнес-сообществе и отдельных граждан.
Д-р Чыонг Минь Хи Ву, заместитель директора Научно-исследовательского института городского развития города Хошимин поднял этот вопрос: «Город Хошимин - является одним из крупных промышленных центров, вносящих важный вклад в промышленное развитие страны».
Однако промышленная доля города Хошимин в промышленной структуре страны имеет тенденцию к постепенному уменьшению. В 2010 году на промышленность города Хошимин приходилось 15,38% добавленной стоимости промышленности всей страны, к 2021 году она составила только 8,7%, что на 6,68 процентных пункта меньше, чем в 2010 году.
Приведенные выше цифры отражают реальность города Хошимин, который имеет не так много ресурсов для промышленного развития, особенно земельных. Кроме того, Хошимин также выступает за ограничение привлечения инвестиционных проектов в неквалифицированные трудоемкие отрасли и тенденцию переноса промышленного производства из Хошимина в другие провинции также замедляет промышленный рост города.
По словам доктора Чыонг Минь Хи Ву, в ближайшее время Хошимину, как центру науки, техники и инноваций для всей страны, следует сосредоточиться на использовании своего потенциала и преимуществ в промышленном развитии, эффективном использовании земельных и человеческих ресурсов на высоком уровне, а также применении достижений Четвертой промышленной революции для повышения производительности, качества и эффективности промышленности и промышленной продукции.
В качестве решения этой проблемы Хошимину необходимо поддерживать развитие ключевых промышленных секторов, развивать промышленный земельный фонд, поддерживать капитал, привлекать инвестиции, поддерживать развитие технологий, науки и техники, развивать рынки и содействовать торговле. В то же время город также должен сосредоточиться на обучении и развитии человеческих ресурсов, региональном сотрудничестве и координации, чтобы обеспечить механизмы и политику промышленного развития.
Тем не менее, вспомогательные отрасли Вьетнама все еще обнаруживает недостатки и ограничения, поскольку большинство отечественных продуктов вспомогательной промышленности являются простыми, среднего размера, низкотехнологичными и не имеют большой структурной ценности. Дефицит торговли сырьем, детали и запчастями по-прежнему очень велик, а уровень локализации в отраслях по-прежнему низок.
Предприятия вспомогательных отраслей по-прежнему имеют множество ограничений с точки зрения возможностей управления производством и технико-технологического потенциала, испытывают недостаток ресурсов для инноваций и не способны поставлять детали и запасные части, отвечающие требованиям глубокого вовлечения в глобальную производственную цепочку.
«Развитие вспомогательных отраслей и самообеспечение отечественными материалами и компонентами является одной из главных задач для устойчивого промышленного развития Хошимина, и в особенности страны в целом, в долгосрочной перспективе. Поэтому город должен играть определенную роль в формулировании и разработке политики по соединению разрозненных ресурсов.», сказал г-н Чан Куок Тоан.