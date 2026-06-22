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Изменение ставок по депозитам во Вьетнаме приобрело разнонаправленный характер
Наиболее заметным событием стало изменение процентных ставок в Saigonbank. Согласно новому тарифу, вступившему в силу 18 июня, банк повысил ставки на 0,5 процентного пункта по ряду онлайн-депозитов сроком от 6 до 12 месяцев, а также от 18 до 36 месяцев.
После корректировки ставка по онлайн-вкладам сроком на 6 месяцев выросла до 6,9% годовых. По депозитам сроком от 7 до 11 месяцев также установлен единый уровень — 6,9% годовых. Особенно примечательно, что ставка по вкладам на 12 месяцев превысила психологическую отметку 7% и достигла 7,2% годовых, войдя в число самых высоких на рынке.
По долгосрочным депозитам Saigonbank повысил ставку по вкладам на 18 месяцев до 7% годовых, тогда как по депозитам на 24 и 36 месяцев ставки составили соответственно 6,5% и 6,6% годовых.
Несмотря на повышение по многим срокам размещения средств, максимальная депозитная ставка в Saigonbank осталась без изменений — 7,9% годовых по онлайн-вкладам сроком на 13 месяцев. При этом нынешнее повышение распространяется исключительно на онлайн-канал размещения средств.
Ставки по депозитам, оформляемым в отделениях банка, остались прежними: максимальная ставка составляет 7,9% годовых по вкладам сроком на 13 месяцев и 6,7% годовых по депозитам сроком на 12 месяцев.
В отличие от Saigonbank, VPBank с 19 июня снизил ставки по онлайн-вкладам сроком от 12 до 24 месяцев.
Согласно новым условиям, ставки по депозитам сроком от 12 до 24 месяцев были снижены на 0,2–0,3 процентного пункта и теперь составляют 6% годовых. По остальным срокам размещения средств ставки остались без изменений.
В частности, ставка по онлайн-вкладам сроком на 1–2 месяца составляет 4,45% годовых, на 3–5 месяцев — 4,65% годовых, а по депозитам сроком от 6 до 11 месяцев сохраняется на уровне 6% годовых. После корректировки единая ставка в размере 6% годовых применяется ко всем срокам от 6 до 24 месяцев.
По депозитному продукту «Фат Лок Тхинь Выонг» ставка дополнительно увеличивается на 0,1 процентного пункта по сравнению со стандартной линейкой, благодаря чему максимальная доходность достигает 6,1% годовых.
Кроме того, VPBank продолжает предлагать высокую доходность по депозитным сертификатам. Так, по сертификатам номиналом 10 млн донгов максимальная ставка составляет 7,5% годовых, а по сертификатам номиналом от 100 млн донгов доходность достигает 8,7% годовых при сроке размещения от 184 до 299 дней.
По состоянию на 21 июня многие банки продолжают предлагать ставки, близкие к установленному предельному уровню в 4,75% годовых по трёхмесячным депозитам. Среди них — Nam A Bank, OCB, Sacombank и TPBank. Некоторые другие банки, такие как VPBank и SHB, предлагают ставку 4,65% годовых, тогда как VietBank — 4,6% годовых.
В сегменте депозитов сроком от шести месяцев конкуренция за вкладчиков остаётся весьма острой. Цифровой банк Cake by VPBank в настоящее время лидирует среди цифровых банков, предлагая 7,2% годовых по шестимесячным депозитам и 7,4% годовых по вкладам сроком на 12 месяцев.
MBV и VCBNeo предлагают ставки на уровне 7% годовых по ряду сроков размещения средств, тогда как Bac A Bank устанавливает ставки в диапазоне 7,05–7,1% годовых.
В то же время государственные коммерческие банки — BIDV, Agribank, Vietcombank и VietinBank — продолжают поддерживать максимальный уровень ставок по долгосрочным депозитам примерно на уровне 6% годовых.
Сложившаяся ситуация свидетельствует о всё более заметной дифференциации рынка. Пока крупные банки сохраняют стабильный уровень ставок, стремясь способствовать снижению стоимости капитала для экономики, многие частные банки вынуждены удерживать высокие ставки для привлечения средне- и долгосрочных ресурсов.
Несмотря на то что ставки по депозитам во многих банках остаются на уровне 7–8% годовых, заметной тенденции к снижению ставок по кредитам пока не наблюдается. По ипотечным кредитам льготные ставки в настоящее время обычно составляют от 8 до 10% годовых в течение первых 6–36 месяцев.
После окончания льготного периода заёмщики переходят на плавающую процентную ставку, которая, как правило, рассчитывается на основе депозитной или базовой ставки с добавлением маржи в размере 3–5 процентных пунктов.