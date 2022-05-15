Изменение привычки потребителей по использованию пластиковых пакетов при совершении покупок

Альянс ритейлеров, обязавшихся сократить использование одноразовых пластиковых пакетов применил и применяет множество форм пропаганды, поощрения, создавая благоприятные условия для доступа людей к экологически чистым продуктам.

Чтобы оказать помощь ритейлерам найти решения по сведению к минимуму потребления пластиковых пакетов, Институт стратегии и политики в области природных ресурсов и окружающей среды (Министерство природных ресурсов и окружающей среды) координировал усилия с Управлением промышленности и торговли Ханоя в призыве к предприятиям подписать обязательство присоединиться к Розничному альянсу, чтобы сократить потребление пластиковых пакетов.

По данным опроса в марте 2021 года, проведенного Институтом стратегии и политики в области природных ресурсов и окружающей среды, Министерством природных ресурсов и окружающей среды и его партнерами, среднее количество используемых одноразовых пластиковых пакетов в супермаркетах составляет около 104.000 пакетов в день, что эквивалентно около 38 млн. пластиковых пакетов в год.

Исходя из цели сокращения потребления одноразовых пластиковых изделий в розничной торговле, Институт стратегии, политики в области природных ресурсов и окружающей среды в сотрудничестве с Управлением промышленности и торговли Ханоя призвал предприятия подписать обязательство присоединиться к Розничному альянсу, чтобы сократить потребление пластиковых пакетов. Это деятельность в рамках проекта «Переосмысление пластика — экономические решения замкнутого цикла для морских отходов», финансируемого Европейским союзом и правительством Германии, Французским агентством международного технического сотрудничества, которая реализуется во Вьетнаме.

Г-н Нгуен Чунг Тханг, заместитель директора Института стратегии, политики в области природных ресурсов и окружающей среды, сказал, что Розничный альянс с участием 16 розничных ритейлеров для сокращения потребления пластиковых пакетов в Ханое применяет различные формы пропаганды, поощрения, и создает благоприятные условия для доступа людей к экологически чистым продуктам, способным заменить одноразовые пластиковые пакеты, тем самым постепенно устраняя привычку использовать пластиковые пакеты в повседневной жизни каждого гражданина.

Г-жа Фанни Кертам, старший советник Французского агентства по международному техническому сотрудничеству во Вьетнаме, подчеркнула: «Когда проект только начинался, были некоторые возражения и опасения, потому что люди говорили, что во Вьетнаме сложно изменить поведение потребителей, особенно, когда пластиковые пакеты раздаются бесплатно, а некоторые супермаркеты боятся потерять клиентов. Но постепенно, в ходе обсуждения, особенно благодаря участию Управления промышленности и торговли Ханоя и действиям многих членов Альянса, которые приняли пионерские действия, пилотный проект убедил других участников».

Создание дорожной карты по сокращению пластиковых пакетов

Г-жа Ким Тхи Тхуй Нгок, руководитель отдела науки и международного сотрудничества Института стратегии и политики в области природных ресурсов и окружающей среды, заявила, что средства массовой информации играют важную роль в изменении поведения людей при переходе от использования пластиковых пакетов к многоразовым пакетам. В то же время политики правительства по ограничению производства, импорта и использования пластиковых пакетов также способствуют сокращению потребления этого загрязняющего окружающую среду продукта.

Министерство природных ресурсов и окружающей среды дало консультацию и представило премьер-министру для обнародования Решения № 1316/QD-TTg об утверждении Проекта по усилению управления пластиковыми отходами во Вьетнаме.

Проект поставил цель, чтобы к 2025 году во Вьетнаме было использование 100% пластиковых пакетов и экологически чистой упаковки в торговых центрах и супермаркетах для замены неразлагаемых пластиковых пакетов; обеспечить сбор, повторное использование и переработку 85% образующихся пластиковых отходов; сократить 50% пластиковых отходов в морях и океанах; добиваться, чтобы 100% туристических баз, мест размещения туристов, отелей не использовали неразлагаемые пластиковые пакеты и одноразовые пластиковые изделия; постепенно сокращать производство и использование небиоразлагаемых пластиковых пакетов и одноразовых пластиковых изделий в повседневной жизни.

Постановление № 08/2022/ NĐ-CP от 10 января 2022 г., подробно устанавливающее ряд статей Закона об охране окружающей среды, отмечает, что с 1 января 2026 г. запрещается производство и импорт трудноразличимых пластиковых пакетов с размерами менее 50 см х 50 см и толщиной пленки менее 50 мкм, за исключением случаев производства на экспорт или производства, импорта для упаковки продукции и товаров для реализации на рынке; постепенно сокращать производство и импорт одноразовых пластиковых изделий, небиоразлагаемой пластиковой упаковки и продуктов и товаров, содержащих микропластик.

После 31 декабря 2030 года прекратить производство и импорт одноразовых пластиковых изделий (кроме товаров, сертифицированных экомаркировкой Вьетнама)...

В соответствии с этим Постановлением Народный комитет провинции издает правила и организует реализацию деятельности по управлением пластиковыми отходами; обеспечивает, чтобы после 2025 года во Вьетнаме не распространялись и не использовались одноразовые пластиковые изделия, трудно поддающаяся биологическому разложению пластиковая упаковка в коммерческих центрах, супермаркетах, гостиницах, туристических курортах, за исключением продуктов и товаров с трудно поддающейся биоразложению пластиковой упаковкой; организует анализ и экспертизу одноразовых пластиковых изделий и предприятий по производству небиоразлагаемой пластиковой упаковки в местностях...

Можно сказать, что изменить привычку использовать пластиковые пакеты и одноразовые пластиковые изделия непросто. Помимо механизмов и политики поощрения или наказания, каждому гражданину в первую очередь необходимо осознать свой вклад, постепенно сокращать и исключать использование пластиковых пакетов, одноразовых пластиковых изделий в повседневной жизни каждый день или при походе на рынок. Эти небольшие действия принесут большие изменения в окружающую среду в будущем, дав «зеленую» жизнь будущим поколениям.