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НОВОСТИ

Изменение на рынке недвижимости

По мнениям экспертов применение информационных технологий в секторе недвижимости станет тенденцией будущего, помогая легко установить связь между потребителями и поставщиками продуктов и услуг. Ожидается, что бизнес и технологические продукты изменят путь вьетнамского рынка недвижимости.

Считается, что у Вьетнама есть много преимуществ для развития цифровых технологий в секторе недвижимости, поскольку на этот сектор приходится около 93-95% пользователей смартфонов из более чем 140 миллионов пользователей телефонов. Более того, спрос на жилье во Вьетнаме по-прежнему очень велик.

Директор CBRE Вьетнам Зыонг Тхюй Зунг отметил, что за последние годы инвесторы быстро внедрили инновации, чтобы соответствовать рыночной ситуации, от обновления политики продаж до применения онлайн-технологий, технологий виртуальной реальности для внедрения продуктов и маркетинга.

Недвижимость является основным каналом инвестиций, а технологии помогут инвесторам чувствовать себя более безопасно. Учитывая необходимость предоставления клиентам самых престижных и аутентичных впечатлений, многие компании, занимающиеся недвижимостью, заинтересованы в исследовании и применении их в деловой и управленческой деятельности, корпоративной ценности, способствуя развитию рынка недвижимости.

Вьетнамцы часто рассматривают недвижимость как инвестиционный канал или вид сберегательного актива. Поэтому рынок недвижимости всегда обладает богатым потенциалом, и у инвесторов еще есть много возможностей для изучения и разработки более разнообразных видов недвижимости, чтобы удовлетворить реальные потребности.

Согласно отчету и Индексу потребительских настроений в сфере недвижимости во Вьетнаме, опубликованному на сайте batdongsan.com.vn, вьетнамцы лучше адаптируются к технологиям в сфере купли-продажи недвижимости. В настоящее время до 72% покупателей выбирают недвижимость онлайн, 60% договариваются о ценах онлайн, уровень заключения договоров онлайн-продажи составляет 6%.

Поэтому в нынешних условиях компании, работающие в сфере недвижимости, должны сосредоточиться, активно трансформировать и внедрять цифровые технологии для развития и оптимизации доступа клиентов.

Кандидат наук Кан Ван Лык, главный экономист BIDV, заявил, что преимущества цифровой трансформации помогут предприятиям сократить транзакционные и управленческие издержки, расширить доступ к рынкам.

Технологии в сфере недвижимости помогут повысить качество обслуживания клиентов, оптимизировать операционные процессы и стать лидирующей тенденцией на рынке в будущем, внося значительный вклад в прозрачное и профессиональное развитие рынка, – подчеркнул Кан Ван Лык.

ВИА/ИЖВ

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