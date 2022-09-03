Изменение инвестиционных тенденций на Фукуоке

Имея возможности стать своеобразным островным городом, наиболее пригодным для жизни городом со своими сильными сторонами, Фукуок постепенно трансформируется, чтобы быть готовым стать местом для жизни и инвестиций.

Определив четыре столпов развития, включая индустрию развлечений, туристический курорт, финансовые и банковские услуги, морское хозяйство, город Фукуок (Кьенжанг) в течение длительного периода времени привлекал значительные инвестиции в индустрию развлечений - туристический курорт с проектами на миллиарды долларов США на Северном острове, Южном острове и в районе Байчыонг.

Тем не менее, предпосылки для двух остальных столпов, а именно финансовых, банковских услуг и морского хозяйства, находятся только на ранних стадиях, поскольку ряд городских проектов находится на этапе строительства. Таким образом, привлечение крупного капитала для развития города необходимо для обеспечения диверсифицированного и устойчивого развития Фукуока.

Г-н Фам Нгуен Тоан, вице-председатель Вьетнамской ассоциации недвижимости (VNREA), прокомментировал, что в дополнение к присутствию крупных корпораций, таких как Vingroup, Sungroup, пионер в инвестировании в городскую инфраструктуру экономических групп, таких как компания по недвижимости «Tan A Dai Thanh Group» - Meyland с мегаполисом Meyhomes Capital Фукуок - является подтверждением миссии по закладке фундамента для развития и расширения городского пространства в этом островном городе.

Имея возможности стать своеобразным островным городом, наиболее пригодным для жизни городом со своими сильными сторонами, Фукуок постепенно трансформируется, чтобы быть готовым стать местом для жизни и инвестиций. На Фукуоке постепенно формулируется настоящая «революция» в расширении и модернизации городского пространства.

«Наряду с возможностями развития существуют параллельные вызовы, особенно когда земельный фонд для городского развития на Фукуоке становится все более дефицитным. Поэтому для претворения в жизнь цели стать новым экономическим центром региона и мира, Фукуоку еще предстоит решить много проблем. В частности, стать первым островным городом страны, которому не хватает новых и устойчивых моделей развития, объединяющих многофункциональные функции с точки зрения здравоохранения, образования, торговли, услуг, финансов и банковских услуг...», - отметил г-н Тоан.

Эксперты также согласны с тем, что для достойного развития Фукуоку необходимо быстро развивать соразмерные объекты недвижимости, особенно высококачественные городские районы высокого класса для удовлетворения потребностей нового слоя жителей, чтобы завершить новую городскую картину. Это и возможность, и вызов для Фукуока. Этот контекст также является пространством для инвесторов в пионера, чтобы воспользоваться инвестиционными возможностями в этом рынке.

Опрос, проведенный Вьетнамским исследовательским институтом недвижимости (VIRES), показал, что за последние 3-5 лет на рынке Фукуока более 90% инвесторов участвовали в сегменте туристической недвижимости, курортов. Однако до сих пор в фокусе инвестиций находятся городские проекты с прозрачной легальностью, причем более 60% инвесторов заинтересованы в выборе этого сегмента. Подавляющее большинство инвесторов выбирают долгосрочный способ инвестирования, рассчитывая на то, что в ближайшие годы продукт вырастет в цене многократно.

Заместитель генерального секретаря Вьетнамской ассоциации планирования городского развития - архитектор Чыонг Ван Куанг завяил, что Фукуок является одновременно прибрежным городом и экономической зоной, поэтому городское развитие, в основном, должно осуществляться в направлении многоотраслевого синтеза, а не только полагаться на туризм как сегодня. Поэтому привлечение инвестиций для развития должно базироваться на всех четырех столпах. В целом г-н Куанг сказал, что необходимо рассматривать проблему «предела» или толерантности и «несущей способности» окружающей среды и ландшафта острова Фукуок в развитии промышленности, туризма... на основе доминирования, управления структурой землепользования и функциональных пространств в направлении дружественного и устойчивого города...

В настоящее время планирование должно быть направлено на устойчивое развитие, строительство и развитие в соответствии с планом... Таким образом, чем больше можно сохранить и защитить аспектов природных условий, ландшафта, окружающей среды и местной культуры... в общем пространственную структуру, тем лучше. Это даже помогает еще больше повысить ценность бренда. Среди них основное внимание уделяется защите и строгому поддержанию лесного пространства, ландшафта национального парка, защитных лесов, тематических парков и открытых пространств; считая это выживанием эндемичной системы ценностей на острове…

По данным Национального института городского и сельского планирования (VIUP), в соответствии с общей ориентация пространственного развития города Фукуок до 2040 года он будет иметь около 12 районов развития, исходя из особенностей ландшафта, природной экологии, рельефа и других нынешних условий. Разбиение города на районы будет использовать потенциал и возможности каждой характерной зоны в зоне планирования, что создаст условия для динамичного, эффективного развития Фукуока с социально-экономической и ландшафтной самобытностью, имеющего качество в соответствии с уровнем города 1 класса и международного туристического города.

Соответственно, Фукуок будет развивать туристические городские районы и функциональные зоны в прибрежных районах вдоль рек и естественных экологических коридоров. Кроме того, в генеральном плане также изучается и рассматривается добавление новых земель под застройку с соответствующим масштабом, примыкающим к существующим жилым районам, дополняющим функции и завершающих пространство для существующих жилых районов, особенно общественных пространств, складов и зон переработок...

Прогнозируя рынок недвижимости Фукуока на период 2022–2025 гг., д-р Нгуен Ван Динь, вице-председатель VNREA и председатель Вьетнамской ассоциации брокеров по недвижимости, подтвердил, что в предстоящий период, безусловно, будет пристальное внимание в выборе инвестиций вторичных инвесторов. Проектам низкого качества и низкой деловой жизнеспособности будет сложно привлечь инвесторов к участию.

В сегменте жилой и городской недвижимости, жилая недвижимость на Фукуоке из-за своей дефицитности и потенциала для развития по-прежнему будет привлекать внимание инвесторов по всей стране; особенно продукты, предоставляемые легальными проектами, имеющими инфраструктуру хорошего качества, красивый ландшафт, способный к эффективной эксплуатации бизнеса.

Г-н Динь процитировал пример, как проект «Tan A Dai Thanh» на Фукуоке также стоит 70-80 млн. донгов/м2, что эквивалентно соседним районам, но с лучшим качеством и жилым пространством. В частности, тенденция клиентов по поиску жилой недвижимости также растет из-за легальных документов, в то время как многие курортные продукты по-прежнему медлят с фактором долгосрочного владения.

Для того, чтобы помочь Фукуоку достичь поставленных целей, д-р Нгуен Минь Фонг - экономический эксперт сказал, что необходимо иметь генеральный планирование. Поэтому требования к архитектуре планирования более интернациональны, более мультикультурным, сохраняя местность.

Кроме того, необходимо иметь политику управления и механизм отозвания проектов, чтобы обеспечить устойчивый рынок, а также обеспечить факторы безопасности и обороны. Фукуок нуждается в применении экономической и социальной политики на новом и самом высоком уровне; разработке своего механизма строительства объектов недвижимости двойного назначения, даже отдельный механизм поощрения строительства и развития на малых островах. При этом публичность и прозрачность элементов планирования от публичного к отдельному.