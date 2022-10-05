Известный фотограф Ник Ут посетил иллюстрированный журнал «Вьетнам»

Главный редактор ИЖВ Нгуен Тханг рассказывает фотографу Нику Уту об обложках иллюстрированного журнала «Вьетнам». Фото: ИЖВ

Фотограф Ник Ут просматривает печатные издания ИЖВ. Фото: ИЖВ Фотограф Ник Ут просматривает сайт ИЖВ. Фото: ИЖВ Для репортеров и редакторов ИЖВ, единственного во Вьетнаме издания, специализирующегося на фотографиях и работающего на внешнюю аудиторию, это прекрасная возможность послушать рассказы об этой шокирующей исторической фотографии, сделанной 50 лет назад, о фотожурналистике, а также об опыте полевой работы бывшего фотожурналиста с 52-летним стажем работы в Associated Press (AP).

Фотограф Ник Ут беседует с журналистами и редакторами иллюстрированного журнала «Вьетнам». Фото: ИЖВ В ходе беседы г-н Ник Ут поделился своими эмоциями во время фотографирования девятилетней Фан Тхи Ким Фук, которая в панике убегала без одежды, когда ее обожгли напалмовые бомбы, в то время как другие дети получили ранения в Тайнине в 1972 году. Когда Хорст Фаас, немецкий фотожурналист и двукратный лауреат Пулитцеровской премии, увидел фотографию, все еще лежащую на столе, он немедленно отправил ее на почту. На следующий день фотография появилось на первых полосах всех американских газет, шокировав весь мир. Фото «Напалмовая девочка» показало миру правду о войне, которую Америка вела во Вьетнаме в то время, и о том, как война ударила по женщинам и детям.

Фотография Ника Ута «Напалмовая девочка» принесла фотографу

Пулитцеровскую премию, сделав его первым вьетнамцем в XX веке, удостоенным одной из самых престижных наград в области журналистики. Его фотография занимает 41-е место в списке 100 самых влиятельных фотографий XX-го века и является одной из 10 самых запоминающихся фотографий в области журналистики за 50 лет. Говорят, что именно эта фотография также поспособствовала прекращению войны во Вьетнаме.

Г-н Ник Ут отметил, что у него также сохранилось множество памятных воспоминаний, накопленных за 52 года работы в AP, когда он фотографировал судебные процессы с участием известных голливудских артистов, таких как король поп-музыки Майкл Джексон, Марлон Брандо и др., которые до сих пор теплятся в его сердце, которые полностью изменили его журналистскую жизнь./.

Фотограф Ник Ут фотографируется на память с репортерами и редакторами ИЖВ. Фото: ИЖВ