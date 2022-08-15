Йенбай запускает 21 проект, финансируемый Всемирным банком

Председатель Народного комитета провинции Йенбай Чан Хи Туан и директор Всемирного банка по Вьетнаму Кэролин Терк. Фото: ВИА

По словам местного чиновника, с 2000 года северная горная провинция Йенбай получила и реализовала 21 программу и проект, финансируемые Всемирным банком (ВБ), с общим объемом инвестиций 4,67 трлн. донгов (199,65 млн. долл. США).

Председатель провинциального Народного комитета Чан Хуи Туан сообщил директору Всемирного банка по Вьетнаму Кэролин Терк, что 18 из 21 проекта уже введены в эксплуатацию, а три находятся в стадии реализации.

Он подчеркнул, что эти проекты внесли значительный вклад в местное развитие в таких важнейших секторах, как сокращение бедности, строительство, здравоохранение, сельский транспорт и городская инфраструктура.

Терк посетила провинцию Йенбай, чтобы обсудить реализацию проекта комплексного развития динамичных городов, в который входит город Йенбай, с общим объемом инвестиций в размере 63,27 млн. долл. США, из которых 39,46 млн. долл. США были получены за счет кредитов Всемирного банка.

Цель проекта на 2019–2025 гг. - расширить доступ к городской инфраструктуре и улучшить комплексное городское планирование. Проект состоит из двух компонентов, первый из которых представляет собой структурные инвестиции - восстановление и строительство устойчивой городской инфраструктуры. Второй компонент - неструктурные инвестиции – техническая помощь и поддержка внедрения.

На рабочем совещании стороны согласовали мероприятия и меры по совершенствованию и ускорению реализации подпроекта в городе Йенбай.

Высоко оценивая развитие Йенбая, Терк отметила, что надеется снова посетить этот район.

Туан воспользовался случаем, чтобы поблагодарить Всемирный банк за поддержку Йенбая и выразил надежду на получение дополнительной помощи от банка.



