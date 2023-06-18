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Идея создания «Финтех-стрит» в городе Хошимин
По словам Лам Динь Тханга, тема конференции – «Цифровая трансформация в сфере финансов, банковского дела и финтех - персональных данных», вполне соответствует текущей общей тенденции развития и ориентации на развитие города Хошимин. В настоящее время город изучает возможность формирования международного финансового центра, рассматривая в том числе предложение сформировать в горде Хошимин «Финтех-стрит», аналогичную американской Уолл-стрит. На данный момент ведомства, учреждения и городские отделения изучают эту идею.
Как отметил Лам Динь Тханг, согласно Постановлению № 31-NQ/TW Политбюро о направлении и задачах развития города Хошимин до 2030 года с перспективой до 2045 года, к 2030 году город Хошимин должен стать лидером цифровой экономики и цифрового общества в стране. К 2030 году на долю цифровой экономики города Хошимин будет приходиться 40% его ВРП.
Для достижения этой цели, город. Хошимин издал множество политик, уделяя особое внимание развитию науки, технологий и инноваций, определяя их как две основные движущие силы, которые помогут городу развиваться и быть лидером в ближайшее время. Соответственно, основное внимание уделяется исследованиям и развитию ключевых отраслей, обнародованию многих политик для эффективной поддержки деятельности по развитию бизнеса. Город Хошимин также продолжает инвестировать и эффективно использовать бизнес-инкубаторы в университетах, высокотехнологичных парках, высокотехнологичных сельскохозяйственных парках и парке программного обеспечения Куанг Чунг для формирования устойчивой стартап-экосистемы.
Кроме того, Город Хошимин также реализовал множество важных программ и проектов, таких как программа цифровой трансформации, проект по превращению города Хошимин в умный город, программа поддержки развития бизнеса и продуктов информационных технологий и коммуникаций на период 2020-2030 гг. Кроме того, в городе также разработаны проект поддержки развития инновационной стартап-экосистемы на период 2021-2025 гг., проект развития электронной коммерции в городе до 2025 года с перспективой на 2030 год, проект по развитию логистической отрасли на территории города до 2025 года с перспективой до 2030 год.
Определяя 2023 год как год «цифровых данных», город Хошимин сосредоточится на деятельности по подключению, обмену, использованию и анализу данных для цифровой трансформации. Соответственно, была выпущена Стратегия управления данными, в которой основное внимание уделялось 3 группам данных: группа данных о земле и городской инфраструктуре, группа данных, относящаяся к информации о людях и группа данных по финансовому и предпринимательскому развитию. Стратегия управления данными направлена на эффективное использование данных для лучшего обслуживания деятельности городских органов власти, предоставления более удобных и эффективных услуг населению, повышения производительности труда, инновации, развития многогранной и усточивой экономики.
Не только в городе Хошимин, цифровая трансформация становится все более популярной во многих провинциях и городах, а также в министерствах и ведомствах как обязательное требование в процессе развития. Бывший председатель Национальной комиссии по финансовому надзору Ву Вьет Нгоан оценил, что в последнее время во Вьетнаме произошли очень быстрые изменения в оцифровке баз данных. Это способствует развитию бизнеса, особенно в финансовом и банковском секторах.