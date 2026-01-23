Зялай активизирует разъяснительную работу по новым требованиям против незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла

Пограничники провинции Зялай проверяют установку системы мониторинга судов на рыболовном судне. Фото: ВИА

Департамент сельского хозяйства и окружающей среды провинции Зялай сообщил, что после нескольких лет реализации комплекса согласованных мер провинция добилась положительного прогресса в борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом.

На данный момент в провинции зарегистрировано 5 744 рыболовных судна, и сведения о каждом из них внесены в национальную систему VNFishbase. Все суда, осуществляющие промысловую деятельность, получили лицензии, а тем, которые не соответствуют установленным требованиям, запрещён выход в море; такие суда находятся под строгим контролем.

Рассматривая информационно-разъяснительную работу как базовую и долгосрочную меру для повышения правовой грамотности рыбаков и обеспечения соблюдения законодательства, администрация рыбных портов провинции Зялай усилила распространение и разъяснение положений нового указа. Особый акцент делается на типичных нарушениях, допускаемых рыбаками при промысле в открытом море, чтобы помочь им лучше понять правовые нормы и серьёзные последствия незаконного промысла.

Заместитель директора департамента Нгуен Ань Зунг сообщил, что после вступления в силу указа № 301/2025/ND-CP 17 ноября 2025 года ведомство расширило разъяснительную работу через внутренние системы радиооповещения, социальные сети, а также посредством прямых инструктажей для судовладельцев и капитанов при оформлении процедур захода в порт и выхода из него.

Ключевые положения касаются резкого ужесточения санкций: штрафы за ведение промысловых журналов с нарушениями или их отсутствие увеличены до 500–700 млн донгов (19 000–26 600 долл. США) для физических лиц и до 1 млрд донгов для организаций; за незаконное снятие, хранение или перевозку устройств системы мониторинга судов (VMS) предусмотрены штрафы в размере 50–100 млн донгов. Также отдельно подчёркиваются дополнительные меры ответственности и предписания по устранению нарушений, связанных с промыслом в чужих водах и торговлей морепродуктами незаконного происхождения.

Чтобы обеспечить эффективное исполнение новых требований, провинциальное подведомство по рыболовству реализовало комплексный план, сочетающий информационно-разъяснительную работу, проверки, мониторинг и прямую поддержку рыбаков для устранения нарушений.

Руководитель подведомства Нгуен Хыу Нгиа сообщил, что поддерживается тесная координация с прибрежными органами власти, чтобы широко и на постоянной основе разъяснять новые нормы через инструктажи на местах в рыболовных портах и пунктах стоянки судов, распространение листовок, размещение плакатов, работу систем местного оповещения, собрания населения, а также семинары, конференции и учебные курсы.

Кроме того, усилены меры контроля и инспектирования. Центр мониторинга рыболовных судов работает круглосуточно, оперативно выявляя суда, у которых пропадает связь или фиксируются аномальные перемещения; одновременно укреплён контроль за наличием лицензий, промысловых журналов, отчётности по уловам и соблюдением процедур захода в порт и выхода из него.

По словам Нгуен Хыу Нгиа, власти также оказывают рыбакам поддержку в восстановлении сигналов системы мониторинга судов (VMS) и оформлении необходимых документов, чтобы снизить число повторных нарушений.

С октября 2025 года в провинциии Зялай действует интеллектуальная автоматизированная система предупреждения, которая подаёт сигнал тревоги, когда суда пересекают морские границы или длительное время остаются без связи. Кроме того, электронные промысловые журналы уже внедрены более чем на 3 000 судах длиной 12 метров и более, что помогает повысить прозрачность, ограничить нарушения и внести вклад в общенациональные усилия по снятию предупреждения ЕС в виде «жёлтой карточки».