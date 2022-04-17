Зрителям на играх SEA Games 31 не нужно сдавать тесты на COVID-19

Зрители, наблюдающие за соревнованиями во время 31-х Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games 31), не будут обязаны сдавать тесты на COVID-19 перед входом на стадионы, в соответствии с инструкциями, выпущенными Министерством здравоохранения 16 апреля в отношении мер контроля COVID-19 во время регионального спортивного мероприятия.

Согласно инструкции, гостям мероприятия на уровне заместителей министров и выше, а также руководителям и заместителям руководителей спортивных делегаций не нужно ни предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19 при въезде во Вьетнам, ни проходить тестирование по прибытии. Им также не нужно проходить карантин.

Между тем, спортивные официальные лица, судьи и спортсмены должны иметь сертифицированные отрицательные результаты теста RT-PCR / RT-LAMP в течение 72 часов или экспресс-тестирования на антиген в течение 24 часов до въезда во Вьетнам, но не обязаны проходить карантин.

Тренеры и спортсмены должны будут проходить экспресс-тесты на COVID-19 за 24 часа до каждого соревнования.

В руководящих принципах также перечислены меры по борьбе с COVID-19, которые должны быть реализованы в объектах размещения гостей и спортсменов, с созданием зон тестирования SARS-CoV-2 и командами, предоставляющими им медицинские услуги и услуги по обеспечению безопасности пищевых продуктов. Карантинные и процедурные кабинеты также будут организованы для пациентов с COVID-19 без симптомов или с легкими симптомами.

Спортсмены будут передвигаться по закрытым маршрутам между местами проживания, тренировок и соревнований.

Стадион, на котором будут проходить церемонии открытия и закрытия, будет продезинфицирован перед началом соревнований, а медицинские бригады будут дежурить, чтобы оказать неотложную помощь и провести тесты на COVID-19 лицам с подозрением на заболевание.

Игры будут проходить либо без зрителей, либо с ограниченным или неограниченным количеством зрителей в зависимости от ситуации с COVID-19 в принимающей местности.

В случае обнаружения пациента с COVID-19, пациент будет помещен на карантин по месту жительства или на лечение в медицинские центры в зависимости от состояния его здоровья.

31-е Игры Юго-Восточной Азии пройдут в Ханое и 11 соседних населенных пунктах с 12 по 23 мая. В нем будут представлены 40 видов спорта и 526 мероприятий, в которых примут участие около 10.000 человек.