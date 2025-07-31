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Зоны свободной торговли: «стимул» экономического роста
На встрече с бизнесом в 2025 году председатель Народного комитета (НК) провинции Кханьхоа сообщил, что регион изучает модель ЗСТ Кханьхоа, которая предполагается к размещению в Экономической зоне Ванфонг, с целью развития морской экономики и высококлассных международных услуг.
Провинция Хатинь также обсуждает план создания ЗСТ Вунганг. НК провинции рассчитывает, что эта зона станет международным логистическим центром, обслуживающим Индокитай. Финансовый департамент поручено подготовить проект и представить его Постоянному бюро провинциального партийного комитета до 10 августа.
Донгнай - ещё один регион, готовящийся к созданию ЗСТ, связанной с инфраструктурой аэропорта Лонгтхань. Провинция наметила модель, включающую четыре функциональных зоны: производство, логистика, финансы и услуги, инновации. Общий предполагаемый бюджет - около 16 миллиардов долларов США.
В Бариа-Вунгтау также разрабатывается проект ЗСТ в районе Каймепха площадью более 3 700 га, с акцентом на цифровую экономику, зелёную экономику и цикличную экономику.
Хотя планы есть во многих регионах, в настоящее время только две ЗСТ в Дананге и Хайфоне получили разрешение Национального собрания Вьетнама на реализацию в пилотном формате. В частности, ЗСТ Дананга была утверждена Правительством в июне 2025 года и занимает площадь более 1 880 га. Цель - создание регионального экономического центра с подключением к порту Льентьиеу, аэропорту Дананг и экономическому коридору «Восток-Запад».
ЗСТ - новый стимул к росту
Правительство поставило перед собой цель достичь экономический рост на уровне 8,3–8,5% к 2025 году и перейти к двухзначному росту с 2026 года. Помимо традиционных факторов, таких как инвестиции, потребление и экспорт, ожидается, что новые модели, такие как международные финансовые центры и ЗСТ, создадут новый импульс для роста.
В предложении о создании специального механизма для города Хайфон министр финансов Нгуен Ван Тханг подчеркнул роль ЗСТ Хайфона в создании нового полюса роста в дельте Красной реки. Эта модель будет способствовать привлечению капитала, увеличению валютных поступлений и объединению глобальных цепочек поставок посредством специальных механизмов, регулирующих валютные операции, аренду земли и т. д.
Министр заверил, что политика, применяемая к ЗСТ, будет внедряться осторожно, под строгим контролем, и может быть масштабирована при достижении положительных результатов.
В Дананге ЗСТ уже утверждена премьер-министром. Заместитель премьер-министра Нгуен Хоа Бинь отметил, что это станет значительным импульсом для экономики как города, так и всей страны. Город активно привлекает стратегических инвесторов, таких как Sun Group, BRG, One Destination, Amata Vietnam, Green Ipark и др.
Когда ЗСТ в Дананге, Хайфоне, Хошимине, Кханьхоа и других регионах будут реализованы, они станут важным стимулом для достижения двухзначных темпов роста в ближайшие годы.