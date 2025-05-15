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Золотой момент для вьетнамского кофе
Однако, чтобы воспользоваться этой возможностью, вьетнамская кофейная отрасль не может и дальше полагаться лишь на объемы сырья — необходимо переориентироваться на качество, развитие бренда, прозрачную прослеживаемость и устойчивое развитие.
На ключевых кофейных территориях Центрального нагорья цены на кофе колеблются на уровне 125 000–126 000 донгов за килограмм, с прогнозом дальнейшего роста до более чем 130 000 донгов в ближайшее время.
Так, 14 мая цены на кофе составляли: в провинции Даклак — 125 500 донгов/кг, в Ламдонге — 125 000 донгов/кг, в Жалай — 125 500 донгов/кг, в Дакнунге — 125 500 донгов/кг.
По словам Ле Дык Хи, вице-президента Ассоциации кофе Буонматхуот, в настоящий момент запасы кофе у населения составляют всего около 15%. Жители продают урожай осторожно, не спеша, тогда как ранее наблюдался резкий рост спроса со стороны зарубежных импортеров. Они заранее закупили значительные объёмы для хранения, одновременно ожидая начала сбора урожая в Бразилии и Индонезии во втором квартале этого года.
По оценке Ле Дык Хи, в 2025 году кофе не удовлетворяет рыночный спрос. Однако из-за продолжающейся нестабильности геополитической обстановки в мире импортёры отказались от прежней стратегии накопления запасов и перешли к политике закупок в объёмах, соответствующих реальным потребностям, чтобы снизить риски.
С начала года экспорт вьетнамского кофе демонстрирует впечатляющий рост как в объеме, так и в стоимости. По данным Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, за первые четыре месяца 2025 года экспорт кофе достиг 3,78 млрд долларов США, увеличившись на 51,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Средняя экспортная цена составила 5 698 долларов США за тонну, что на 67% выше, чем годом ранее. Это свидетельствует о заметном повышении качества и укреплении международного имиджа вьетнамского кофе. Особенно популярным остаётся робуста — ключевой продукт Вьетнама, востребованный на рынках Азии и Европы благодаря стабильному вкусу и объемам поставок, превышающим уровень конкурентов.
Тем не менее, вместе с возможностями отрасль сталкивается и с вызовами. Несмотря на то, что мировой спрос остаётся на высоком уровне, рынок сталкивается с изменениями в политике, особенно в Европе — регионе, на который приходится до 41% объёма экспорта вьетнамского кофе.
В то же время, отрасль сталкивается с внутренними трудностями: последствия изменения климата, старение кофейных плантаций и отставание в технологиях переработки.
По мнению Буй Дык Тхиена, заместителя начальника Управления по контролю качества сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции провинции Даклак, устойчивое развитие возможно только при всестороннем обновлении всех этапов — от посадки и сбора урожая до переработки и сбыта. Только при условии, что фермеры получат поддержку в освоении устойчивых методов выращивания, а предприятия активно инвестируют в глубокую переработку, вьетнамский кофе сможет повысить свою ценность и уверенно удерживать позиции в условиях глобальной конкуренции.
Тем не менее, благодаря инициативности со стороны предприятий, политике расширения рынков сбыта и тенденции повышения качества продукции, ожидается, что экспортная выручка вьетнамской кофейной отрасли достигнет примерно 7 миллиардов долларов США в 2025 году.