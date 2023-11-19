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Золотая императорская печать передана Вьетнаму из Франции
19 октября 2022 г. парижский аукционный дом Millon объявил о выставлении на торги 329 предметов старины, два из которых относятся к эпохе правления династии Нгуен (1802 - 1945 гг.), - золотой печати, изготовленной в 1823 г. при короле Минь Манге (1820 - 1841 гг.), и золотой чаши, изготовленной при короле Кхай Динь (1917 - 1925 гг.).
На основе собранных доказательств, проверки с помощью опубликованной парижским аукционным домом Millon информации и изображений, а также сравнения с некоторыми золотыми печатями династии Нгуен, хранящимися в некоторых вьетнамских музеях и реликвариях, подтверждается, что печать, которая должна быть выставлена на аукцион, является «Хоанг де чи бао» (Императорская печать), отлитая в 1823 г. при правлении короля Минь Манга.
30 августа 1945 года, объявив о своем отречении от престола, последний король Бао Дай выбрал самую красивую и ценную печать - символ монархии Нгуен, которой была золотая печать «Хоанг Де Чи Бао» и меч-сокровище, унаследованный от своего отца Короля Кхай Диня, чтобы передать их революционному правительству.
В 1952 году эти предметы попали в руки французов, и 8 марта 1952 года французы передали их бывшему королю Бао Даю как главе государства, а затем они были перевезены во Францию в 1953 году.
Таким образом, завершилось возвращение реликвии во Вьетнам после более чем годичного пути переговоров между вьетнамскими и французскими партнерами. В первой половине дня 18 ноября золотая печать была доставлена во Вьетнам.
На церемонии передачи золотой печати присутствовали Министр культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хунг, посол Вьетнама во Франции Динь Тоан Тханг, Глава постоянной миссии Вьетнама при ЮНЕСКО, посол Ле Тхи Хонг Ван, директор Департамента культурного наследия Ле Тхи Тху Хиен и представители Министерства общественной безопасности Вьетнама.
Выступая на церемонии передачи золотой печати «Император», посол Вьетнама во Франции высоко оценил сотрудничество и координацию действий властей Вьетнама и Франции, а также ЮНЕСКО и юристов. По его словам, это не только незабываемое событие, но и большая честь для всех, кто участвовал в этой миссии.
Директор Департамента культурного наследия Ле Тхи Тху Хиен также заявила, что церемония является наглядной демонстрацией солидарности и духа национальной гордости, защиты прекрасных ценностей культурного наследия вьетнамского народа.