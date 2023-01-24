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Значение талисмана года Кота (Кролика) по фэн-шую
По мнению исследователей фэн-шуя, правильно украшенная статуя кота принесет удачу, богатство, поддержку, а также поможет любовным отношениям.
«Кот фэн-шуй» или «Кот удачи», является популярным талисманом среди людей, которые верят в фэн-шуй, потому что он приносит радость, оптимизм и хорошее здоровье, изгоняет неудачи из повседневной жизни.
Люди, рожденные в год Кота, обычно спокойные, терпеливые, добрые и любимые всеми окружающими. Также они эмоциональные интроверты и всегда настроены оптимистично, тем самым вдохновляя окружающих.
Многие люди выбирают статуэтку «кота фен-шуй» в качестве подарка или украшения для дома, чтобы повысить жизненный тонус и концентрацию, а также силу.