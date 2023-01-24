Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Значение талисмана года Кота (Кролика) по фэн-шую

По мнению исследователей фэн-шуя, правильно украшенная статуя кота принесет удачу, богатство, поддержку, а также поможет любовным отношениям.
  Кот фэн-шуй также известна как кошка удачи. Фото: ВИА  
Кот принадлежит к четвертому из 12 зодиакальных животных согласно календарю канчи. Календарь представляет собой систему нумерации в цикле, используемую в странах восточноазиатского культурного региона, и которая применяет 60-летний цикл для определения названия временных периодов (день, час, месяц, год), как и в астрологии.

По мнению исследователей фэн-шуя, правильно украшенная статуя кота принесет удачу, богатство, поддержку, а также поможет любовным отношениям.

«Кот фэн-шуй» или «Кот удачи», является популярным талисманом среди людей, которые верят в фэн-шуй, потому что он приносит радость, оптимизм и хорошее здоровье, изгоняет неудачи из повседневной жизни.

Люди, рожденные в год Кота, обычно спокойные, терпеливые, добрые и любимые всеми окружающими. Также они эмоциональные интроверты и всегда настроены оптимистично, тем самым вдохновляя окружающих.

Многие люди выбирают статуэтку «кота фен-шуй» в качестве подарка или украшения для дома, чтобы повысить жизненный тонус и концентрацию, а также силу.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top