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Знакомство с одной из самых красивых вьетнамских древних деревень в Тханьхоа
С начала XX века название Донгшон было хорошо известно как археологическое сокровище. Благодаря своей тысячелетней истории деревня имеет структуру чисто сельскохозяйственных деревень, отличающуюся наиболее типичной архитектурой северных сел.
Она привлекательна для посетителей своей умиротворяющей красотой, исторической архитектурой и археологическими реликвиями Донгшона.
С общей площадью почти 4 кв. древняя деревня Донгшон имеет 330 домохозяйств, основной заработок которых приходится на сельское хозяйство.
История деревни связана со взлетами и падениями истории Тханьхоа. Она отражает развитие местности со времен королей Хунгов до наших дней.
Осматривая тысячелетнюю деревню, туристы в первую очередь будут поражены археологическими остатками культуры Донгшон, которая известна во всем мире с середины 1920-х годов. Затем на них произведут впечатление характерные элементы традиционных деревень Вьетнама с узкими улочками, древними пагодами, храмами, общинными домами и колодцами. Чтобы добраться до небольших переулков, туристы могут войти в деревню только через главные ворота.
Древняя деревня Донгшон считается типичной вьетнамской деревней, поскольку она сохраняет систему материальных и нематериальных культурных ценностей, а жители деревни по-прежнему соблюдают деревенскую конвенцию из 100 статей об общинном управлении земельными ресурсами, похоронах и свадьбах. Кроме того, деревня разделена на хутора, которые классифицируют местных жителей по их духовной жизни. Например, хутор Ван (Литература) является домом для изучающих китайскую письменность, в то время как хутор Во (Боевые искусства) собирает тех, кто служит в армии, а хутор Ньак (Музыка) предназначена для тех, кто интересуется музыкой.
Наряду с сохранением ценностей религиозных реликвий, включая храмы, общинные дома и эпитафии, деревня сохраняет свой ежегодный фестиваль в третий день третьего лунного месяца с широким спектром ритуалов в память об основателе деревни.
Народный комитет провинции Тханьхоа организовал экскурсию по деревне в целях сохранения и продвижения культурных ценностей, создания интересного туристического продукта провинции. Присоединившись к туру, посетители имеют возможность узнать о культуре Донгшона и познакомиться с ней поближе, а также посетить интересные туристические места, в том числе национальную реликвию храма Ле Уй - Чан Кхат Чань, археологические реликвии Донгшона, реликвию провинциального уровня пагоду Донгшон и более чем 200-летний древний дом семьи Лыонг Чонг Зуэ. Туристы будут бродить по четырем улицам деревни: Нян (Человечность), Нгиа (Праведность), Чи (Мудрость) и Зунг (Храбрость).
Заместитель председателя Народного комитета провинции Нгуен Ван Тхи сказал, что для достижения двойной цели - сдерживания распространения COVID-19 и стимулирования социально-экономического развития Тханьхоа будет постепенно вновь открываться для отдыхающих, имея в виду, что любое место, которое подтверждено как безопасное от вируса, будет вновь открыто в первую очередь.
Соответственно, Тхань Хоа сначала будет обслуживать отдыхающих, проживающих в местных «зеленых зонах», а затем в «зеленых зонах» за пределами провинции. По его словам, он будет приветствовать всех посетителей, как дома, так и за рубежом, когда охват вакциной против COVID-19 будет достаточно широким, чтобы добиться коллективного иммунитета на национальном и глобальном уровнях.
Туризму Тханьхоа еще предстоит решить множество проблем, чтобы адаптироваться к «новой норме» и возобновить работу безопасно и устойчиво.
В прошлом году Тханьхоа приняла 7,3 млн. туристов, заработав около 10,4 трлн. донгов (453,7 млн. долл. США) дохода. Ее число туристов достигло 3,1 млн. человек, а выручка превысила 4,61 трлн. донгов за первые 9 месяцев этого года из-за последствий четвертой волны COVID-19.