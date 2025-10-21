Báo Ảnh Việt Nam

Земля Гессен в Германии готова поддержать Вьетнам в развитии международных финансовых центров

Немецкая земля Гессен готова поддерживать Вьетнам и сотрудничать с ним в развитии международных финансовых центров, в частности в области обучения, консультирования и продвижения инвестиций, заявил 21 октября министр науки и исследований, искусства и культуры Тимон Гремельс.
  Постоянный заместитель премьер-министра Нгуен Хоа Бинь (справа) и Тимон Греммельс, министр науки и исследований, искусств и культуры земли Гессен, на встрече в Ханое 21 октября. Фото: ВИA  
Во время встречи с постоянным заместителем премьер-министра Нгуен Хоа Бинем в Ханое Тимон Греммельс сказал, что многие немецкие компании и инвесторы считают Вьетнам привлекательным направлением с огромными возможностями и потенциалом для сотрудничества.

Он выразил надежду, что вьетнамское правительство будет и впредь создавать благоприятные условия для немецких инвесторов с целью установления долгосрочных и эффективных партнерских отношений, отвечающих взаимным интересам и способствующих развитию обеих сторон.

Со своей стороны, вице-премьер Нгуен Хоа Бинь подтвердил, что Вьетнам всегда ценит и стремится к дальнейшему углублению стратегического партнерства с Германией, в том числе с землей Гессен. Он отметил, что стратегическое партнерство между Вьетнамом и Германией расширилось и охватывает такие области, как политика, экономика, образование, наука и технологии.

Вице-премьер Вьетнама также рассказал о своем рабочем визите в Гессен в марте, целью которого было изучение опыта этого федерального штата в развитии международных финансовых центров, а также о своем участии в ежегодном собрании Всемирного альянса международных финансовых центров (WAIFC) во Франкфурте в октябре.

По его словам, Вьетнам рассчитывает на более тесное сотрудничество с Гессенем в области развития международного финансового центра, а также в сфере труда и занятости, учитывая растущий спрос Германии на работников здравоохранения и технических специалистов и способность Вьетнама удовлетворить этот спрос.

Вице-премьер Вьетнама также поблагодарил Симфонический оркестр земли Гессен за недавние успешные выступления в Ханое и Хошимине, приуроченные к 50-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Германией.

Обе стороны выразили удовлетворение крепким и плодотворным партнерством между двумя странами, отметив Вьетнамско-германский университет (VGU) как флагманский проект в области двустороннего сотрудничества.

Учитывая планы Вьетнама по созданию международного финансового центра, Германия, и в частности земля Гессен, оказала ценную поддержку. VGU уже провел два курса по международным финансам и планирует предлагать больше курсов в будущем, благодаря чему студенты смогут воспользоваться высококачественным обучением, проводимым ведущими финансовыми экспертами из Германии, в том числе из Гессена.

ВИА/ИЖВ

