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НОВОСТИ

Землетрясения в Турции и Сирии: Вьетнам готов принять меры по защите своих граждан в случае необходимости

В двух посольствах заявили, что в районе землетрясения проживает немного вьетнамцев, и до сих пор не поступало информации о том, что вьетнамские граждане получили ранения или погибли в результате землетрясения.
  Вьетнамские спасатели на месте происшествия  
По информации посольства Вьетнама в Турции и посольства Вьетнама в Иране и по совместительству в Сирии, в последние дни посольства продолжали поддерживать регулярные контакты с местными властями, представителями местного вьетнамского сообщества, чтобы узнать информацию о возможных жертвах среди вьетнамцев при землетрясении и подготовить план быстрого развертывания мер в случае необходимости. В двух посольствах заявили, что в районе землетрясения проживает немного вьетнамцев, и до сих пор не поступало информации о том, что вьетнамские граждане получили ранения или погибли в результате землетрясения. В Турции были зафиксированы шесть вьетнамских граждан, которые пострадали от землетрясения и в настоящее время испытывают большие трудности. Посольство Вьетнама в Турции связалось с ними, посетило их и оказало им финансовую и материальную поддержку, чтобы помочь им преодолеть жизненные трудности.

Также за последние дни посольство Вьетнама в Турции и посольство Вьетнама в Иране и по совместительству в Сирии много раз обсуждали ситуацию с местными властями, передавали сочувствия руководителей Вьетнама и развернули ряд практических мероприятий по поддержке аварийно-спасательных работ, таких как пожертвование зарплаты, предоставление необходимых предметов первой необходимости пострадавшим от стихийного бедствия.

В настоящее время посольство Вьетнама в Турции поддерживает такой режим, чтобы 5 сотрудников, в том числе и Посол, непосредственно присутствовали на месте происшествия для поддержки аварийно-спасательных работ. Посольство Вьетнама также тесно координировало действия с местными властями, быстро оформило процедуры, встретило и доставило вьетнамскую делегацию из 24 сотрудников Сил общественной безопасности к месту спасения во второй половине дня 10 февраля. Посольство также готово к приему еще 76 офицеров и солдат Министерства обороны, которые прибудут в ближайшие дни.

В предстоящее время, выполняя указания Министерства иностранных дел, два посольства будут продолжать внимательно следить за ситуацией, оперативно принимать меры для защиты и поддержки граждан, пострадавших от землетрясения, участвовать в работе по оказанию помощи и поддержки пострадавшим от землетрясения в соответствии с возможностями и реальной ситуацией.

ВИА/ИЖВ

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