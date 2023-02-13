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Землетрясения в Турции и Сирии: Вьетнам готов принять меры по защите своих граждан в случае необходимости
Также за последние дни посольство Вьетнама в Турции и посольство Вьетнама в Иране и по совместительству в Сирии много раз обсуждали ситуацию с местными властями, передавали сочувствия руководителей Вьетнама и развернули ряд практических мероприятий по поддержке аварийно-спасательных работ, таких как пожертвование зарплаты, предоставление необходимых предметов первой необходимости пострадавшим от стихийного бедствия.
В настоящее время посольство Вьетнама в Турции поддерживает такой режим, чтобы 5 сотрудников, в том числе и Посол, непосредственно присутствовали на месте происшествия для поддержки аварийно-спасательных работ. Посольство Вьетнама также тесно координировало действия с местными властями, быстро оформило процедуры, встретило и доставило вьетнамскую делегацию из 24 сотрудников Сил общественной безопасности к месту спасения во второй половине дня 10 февраля. Посольство также готово к приему еще 76 офицеров и солдат Министерства обороны, которые прибудут в ближайшие дни.
В предстоящее время, выполняя указания Министерства иностранных дел, два посольства будут продолжать внимательно следить за ситуацией, оперативно принимать меры для защиты и поддержки граждан, пострадавших от землетрясения, участвовать в работе по оказанию помощи и поддержки пострадавшим от землетрясения в соответствии с возможностями и реальной ситуацией.