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Землетрясение в Мьянме: Власти благодарят Вьетнам за оперативную помощь
В ответ генерал-майор Фам Ван Ти, руководитель вьетнамской группы, выразил глубокие соболезнования Мьянме в связи с тяжелыми потерями, вызванными землетрясением 28 марта, и выразил надежду на скорейшее восстановление пострадавших районов.
Выходя из аэропорта спасательная группа Министерства обороны и Министерства общественной безопасности Вьетнама направилась на автомобилях в столицу Нейпьидо, расположенную более чем в 450 км от Янгона, для координации действий с местными властями и организации поисково-спасательных мероприятий.
Согласно плану, начиная с 31 марта вьетнамская группа приступит к спасательным операциям в районах, пострадавших от землетрясения.