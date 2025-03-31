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НОВОСТИ

Землетрясение в Мьянме: Власти благодарят Вьетнам за оперативную помощь

Вечером 30 марта, приветствуя спасательную группу Министерства национальной обороны и Министерства общественной безопасности Вьетнама, прибывшую в Мьянму для поддержки усилий по ликвидации последствий землетрясения, главный министр региона Янгон У Со Тейн поблагодарил Вьетнам за быструю реакцию, подчеркнул дружественные отношения между двумя странами. В ответ генерал-майор Фам Ван Ти, руководитель вьетнамской группы, выразил глубокие соболезнования Мьянме в связи с тяжелыми потерями, вызванными землетрясением 28 марта, и выразил надежду на скорейшее восстановление пострадавших районов.

Выходя из аэропорта спасательная группа Министерства обороны и Министерства общественной безопасности Вьетнама направилась на автомобилях в столицу Нейпьидо, расположенную более чем в 450 км от Янгона, для координации действий с местными властями и организации поисково-спасательных мероприятий.

Согласно плану, начиная с 31 марта вьетнамская группа приступит к спасательным операциям в районах, пострадавших от землетрясения.

ВИА/ИЖВ

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