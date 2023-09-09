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Землетрясение в Марокко: посольство Вьетнама в Марокко проводит работу по защите граждан

Утром 9 сентября посол Данг Тхи Тху Ха и делегация посольства прибыли в город Марракеш для поддержки людей и проведения работ по защите граждан. По сообщению корреспондента ВИА в Северной Африке, получив известие о землетрясении магнитудой 6,8 в Марокко, посольство Вьетнама в Марокко быстро связалось с гражданами и вьетнамской общиной в этой стране, чтобы получить информацию, поддерживать тесный контакт с марокканскими властями и подготовить планы поддержки граждан.

В настоящее время в городе Марракеш, недалеко от эпицентра землетрясения, находятся с рабочим визитом 4 вьетнамских делегации из провинций Каобанг, Лангшон, Хажанг и Дакнонг, а также ряд туристов и работников. На сегодняшний день посольство не получило информацию о жертве или ранении среди вьетнамцев в результате землетрясения. Однако некоторым людям пришлось покинуть отель из-за трещин в стенах.

Утром 9 сентября посол Данг Тхи Тху Ха и делегация посольства прибыли в город Марракеш для поддержки людей и проведения работ по защите граждан.

Гражданам Вьетнама и иностранцам вьетнамского происхождения, которым нужна помощь, следует позвонить по дежурному номеру телефона посольства 212 7 61 86 87 29 или 212 6 18 53 65 52; или связаться по электронной почте: amassadevn.maroc@gmail.com

Ранее в 23:00 8 сентября (по местному времени) в городе Марракеш произошло землетрясение, эпицентр которого находится в хребте Высокий Атлас, в 72 км к юго-западу от города Марракеш. Землетрясение потрясло соседние города, многие здания обрушились. По последним данным МВД Марокко, к вечеру 9 сентября (вьетнамское время) число погибших достигло 820 человек, ранения получили 672 человека, из них 205 человек находятся в критическом состоянии.

ИЖВ/ВИА

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