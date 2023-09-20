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Зеленый переход - насущная необходимость в устойчивом экспорте в ЕС
Нго Чунг Кхань, заместитель директора Департамента многосторонней торговой политики Министерства промышленности и торговли, сказал, что устойчивое развитие является главой Соглашения о свободной торговле, и оно охватывает экологические и трудовые аспекты.
В отличие от обычных соглашений о свободной торговле, устойчивость является очень важной частью EVFTA, поэтому компаниям, экспортирующим товары в ЕС, необходимо уделять больше внимания вопросам, упомянутым в этой сделке, продолжил он.
Нгуен Хонг Лоан, эксперт проекта технической помощи по оценке воздействия Механизма регулирования углеродных границ ЕС (CBAM), сказал, что в ЕС уже давно действуют очень высокие экологические стандарты. Недавно эти правила были ужесточены, начиная с одобрения Европейского «зеленого соглашения», целью которого является сокращение выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году по сравнению с 1990 годом и достижение чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году.
Нгуен Тхи Тху Чанг, директор Центра ВТО и международной торговли при Торгово-промышленной палате Вьетнама (VCCI), отметил, что «зеленые» стандарты ЕС или стандарты устойчивого развития охватывают все товары, которые считаются сильными сторонами Вьетнама, включая сельскохозяйственную и рыбную продукцию, изделия из дерева, текстиль - одежду и кожу - обувь. Таким образом, число и масштабы затронутых вьетнамских предприятий и экспорта значительны.
Это также является проблемой для отечественных фирм, поскольку эти стандарты требуют постепенных изменений в направлении устойчивого развития, что означает, что предприятия должны проводить частый мониторинг для обеспечения их соблюдения. Кроме того, соблюдение этих стандартов также требует большей осведомленности, больших усилий и больших затрат со стороны бизнеса, особенно малого и среднего, добавила она.
Выонг Дык Ань, глава офиса Совета директоров Вьетнамской национальной текстильной и швейной группы (Vinatex), сказал, что для Vinatex устойчивое развитие - это долгосрочная стратегия, которую невозможно реализовать в одночасье или немедленно. Таким образом, группе придется внимательно следить за требованиями рынков.
Vinatex работает над подготовкой стратегических кадров для устойчивого развития, повышая их осведомленность и снабжая необходимыми знаниями. В частности, пилотное производство экологически чистых продуктов будет дорогостоящим, но также необходимым, поскольку устойчивое развитие, безусловно, является целью в ее средне- и долгосрочных стратегиях, добавил Выонг Дык Ань.