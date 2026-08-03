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Зелёный и ответственный туризм постепенно становится тенденцией, способствуя устойчивому развитию
Согласно исследованию Booking.com, 85% вьетнамских туристов считают устойчивый туризм своим главным приоритетом, и такая же доля респондентов стремится оставить после себя положительный след в местах посещения.
Результаты опроса, проведённого среди 32 500 человек в 35 странах, свидетельствуют о широком консенсусе относительно вклада этой индустрии без дымовых труб. Так, 76% жителей Вьетнама считают туризм важным фактором экономического развития, 60% отмечают его вклад в экономический рост, 55% указывают на расширение возможностей для трудоустройства, а 50% получают выгоду от разнообразия развлекательных услуг.
Вместе с тем 41% жителей обеспокоены транспортной перегрузкой и увеличением объёма отходов, 32% испытывают трудности из-за высокой стоимости жизни, а 25% ощущают дискомфорт, вызванный чрезмерным наплывом туристов. Эти противоречия ставят задачу поиска баланса между развитием и сохранением.
Одним из фундаментальных решений является изменение карты туристических маршрутов. Вместо концентрации на уже перегруженных направлениях всё большую популярность приобретают поездки в Фуйен и Ниньтхуан с их первозданными пляжами, а также в Каобанг и Мукангчай с их неспешным ритмом жизни среди величественной природы, что открывает новые возможности для развития.
Перераспределение туристических потоков не только способствует снижению нагрузки на инфраструктуру крупных городов, но и создаёт возможности для экономического развития отдалённых и труднодоступных районов.
Наряду с выбором новых направлений важную роль играет и выбор времени путешествия. Поездки вне высокого туристического сезона являются не только экономически выгодным решением, но и способом содействовать устойчивому развитию. Около 35% вьетнамских туристов уже сознательно стараются избегать большого скопления людей, отдавая предпочтение более спокойному отдыху.
Более равномерное распределение туристического потока в течение года позволяет местным сообществам избежать сезонного характера экономической деятельности и поддерживать более стабильный уровень доходов.
Ещё одним ключевым фактором является выбор способа передвижения. Согласно исследованию, 48% жителей Вьетнама рассчитывают на дальнейшее развитие системы общественного транспорта для нужд туризма.
Выбирая пешие прогулки, велосипед, автобус или метро в крупных городах, туристы не только сокращают выбросы углерода, но и получают возможность глубже погрузиться в ритм городской жизни.
Подлинная ценность туризма для местных сообществ проявляется и в том, как путешественники расходуют свои средства. Выбирая семейные рестораны и продукцию местных ремесленников, туристы напрямую поддерживают местную экономику, обеспечивая более ощутимый приток доходов для жителей.
Поскольку 38% туристов намерены отдавать предпочтение малым предприятиям, каждый сувенир, приобретённый на традиционном рынке, не только отражает самобытность региона, но и помогает поддерживать мастеров, сохраняющих традиционные ремёсла.
Наряду с экономической ответственностью неотъемлемой частью устойчивого туризма является ответственность перед окружающей средой. Тот факт, что 54% туристов стремятся сократить количество отходов во время путешествий, является позитивным сигналом.
Такие действия, как использование многоразовой бутылки для воды, тканевой сумки или соблюдение установленных треккинговых маршрутов для сохранения растительного покрова, создают основу для защиты экосистем.
Туристическим компаниям также следует предлагать программы, непосредственно способствующие сохранению природы, например участие в проектах по охране морских черепах на островах Кондао или треккинговые маршруты, сочетающие посадку деревьев и сбор мусора на вершине горы Дайбинь в Баолоке.
11-й ежегодный отчёт Booking.com показывает, что устойчивый туризм – это уже не абстрактная концепция. Когда каждый человек осознаёт себя частью туристической экосистемы, путешествие становится не только возможностью увидеть новое, но и способом лучше понять окружающий мир, проявить заботу и внести вклад в его сохранение.