Зелёные индустриальные парки привлекают иностранный капитал

Промышленный парк Тханглонг II расположен на территории Йенми и Михао провинции Хынгйен (Фото: ВИА)





Согласно плану на период 2026–2029 годов, в регионе планируется дополнительно ввести около 5 050 га промышленной земли, почти 1 млн кв. м готовых производственных помещений (RBF) и более 656 000 кв. м готовых складских помещений (RBW). Только в 2026 году предложение RBF, по оценкам, увеличится более чем на 643 000 кв. м, что создаст возможности для расширения производства в сферах электроники, полупроводников и высоких технологий.





Параллельно реализация проекта международного аэропорта Зябинь, расширение скоростной автомагистрали Север – Юг и ориентация на развитие зон свободной торговли (ЗСТ), связанных с системой глубоководных портов, как ожидается, позволят заново позиционировать север Вьетнама как зелёный производственно-логистический центр региона.





Нгуен Фыок Тхуан, директор по аренде компании Cushman & Wakefield Vietnam, отметил, что предприятия с ПИИ становятся более осторожными и избирательными при принятии решений. Помимо стоимости аренды инвесторы всё чаще отдают предпочтение провинциям, обладающим возможностями долгосрочного расширения, развитой инфраструктурой и чёткой правовой базой. На новом этапе развития готовность инфраструктуры и прозрачность инвестиционной среды становятся не менее важными, чем наличие земельных ресурсов.





Примечательно, что стандарты ESG (экология, социальная ответственность и корпоративное управление), а также требования по сокращению выбросов в цепочках поставок становятся обязательным условием для многих транснациональных корпораций. Это вынуждает инвесторов индустриальных парков модернизировать модели развития в экологическом направлении, внедрять возобновляемые источники энергии, оптимизировать использование воды и усиливать интеллектуальное управление эксплуатацией, — отметил Нгуен Фыок Тхуан.





Разделяя эту точку зрения, генеральный директор Cushman & Wakefield Vietnam Чанг Буй считает, что период 2026–2028 годов станет временем серьёзного отбора среди индустриальных парков. Проекты, отвечающие зелёным стандартам, имеющие продуманное планирование и эффективную логистическую связность, смогут привлечь качественные потоки ПИИ. Напротив, индустриальные парки, развивающиеся по традиционной модели и не имеющие устойчивой стратегии, столкнутся с более высокой конкуренцией.





Эксперты также отмечают, что прогноз на 2026 год основывается на прочной базе роста, достигнутого в 2025 году. Согласно отчёту Marketbeat за IV квартал 2025 года компании Cushman & Wakefield, общий объём предложения земель индустриальных парков на севере Вьетнама достиг почти 23 990 га, увеличившись на 42,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средняя арендная ставка составила 135 долларов США за кв. м за весь срок аренды, увеличившись на 3,8% в годовом выражении.





Несмотря на быстрый рост предложения, уровень заполняемости по всему региону остаётся на уровне 65,74%. В Ханое он достигает 100% из-за дефицита земельных ресурсов, в провинции Бакнинь — 74,1%, тогда как Куангнинь и Футхо всё ещё обладают значительным потенциалом для размещения крупных проектов.





В сегменте готовых производственных помещений чистое поглощение в IV квартале 2025 года составило почти 189 747 кв. м, увеличившись почти на 48% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что подняло уровень заполняемости до 86%. Арендная ставка сохраняется на уровне 5 долларов США за кв. м в месяц.





В сегменте готовых складских помещений уровень заполняемости превысил 83%, значительно увеличившись по сравнению с 65% за аналогичный период 2024 года. Арендная ставка достигла 4,9 доллара США за кв. м в месяц, увеличившись на 6,5% в годовом выражении, что отражает растущий спрос на оптимизацию цепочек поставок и хранение товаров.