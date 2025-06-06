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Зеленое финансирование способствует преобразованию сельского хозяйства Вьетнама
Программа краткосрочного кредитования предлагает годовую процентную ставку в размере 4,5%, что на 0,3-0,5 процентных пункта ниже стандартных рыночных ставок. Инициатива ориентирована на индивидуальных клиентов, занимающихся сельскохозяйственным производством, при этом приоритет отдается экологически чистым и технологичным моделям ведения сельского хозяйства.
Другие коммерческие банки, такие как Nam A Bank, HDBank и Bac A Bank, присоединились к этому движению, выбрав "зеленое" финансирование в качестве своего стратегического направления. По словам заместителя директора северного региона банка Дао Зуй Нама, например, Nam A Bank не только предлагает льготные кредиты для производства высококачественного риса в дельте Меконга, но и финансирует проекты с использованием солнечной энергии, водосберегающего орошения и технологий ведения сельского хозяйства с низким уровнем выбросов.
Приверженность Nam A Bank не ограничивается финансовой поддержкой, а включает в себя цифровую трансформацию через экосистему Open Banking, позволяющую фермерам получать доступ к финансовым услугам в любое время и в любом месте. Банк активно создает цепочки создания стоимости, соединяющие фермеров, предприятия, банки и рынки в таких секторах, как производство чая, каучука и аквакультура, тем самым повышая эффективность инвестиций и увеличивая стоимость сельскохозяйственной продукции.
Заместитель губернатора Государственного банка Вьетнама (SBV) Дао Минь Ту заявил, что, поскольку «зеленый» рост больше не является опцией, а неизбежным требованием для развивающихся стран, таких как Вьетнам, центральный банк интегрировал цели устойчивого развития в кредитную стратегию с 2015 года, постоянно совершенствуя механизмы и политику для продвижения «зеленого» кредита в банковской системе.
Кульминацией этих усилий стало внедрение в 2023 году плана действий по реализации Национальной стратегии "зеленого" роста на 2021-2030 годы. Спустя почти два года после начала реализации инициативы вьетнамские кредитные учреждения демонстрируют заметный сдвиг в своей осведомленности. Многие из них создали руководящие комитеты по экологическому переходу, внедрили критерии ESG (экологические, социальные и управленческие аспекты) в свои бизнес-стратегии и расширили финансирование экологически чистых секторов.
Устранение пробелов в области зеленого финансирования
Несмотря на расширение, зеленое кредитование в сельском хозяйстве по-прежнему сталкивается с узкими местами. По словам Дао Минь Ту, внедрение зеленого кредитования остается неравномерным: некоторые финансовые учреждения до сих пор не сообщили о непогашенных зеленых кредитах, что во многом объясняется отсутствием стандартизированной таксономии зеленых кредитов.
Он назвал ограничения в инструментах оценки эколого–социальных рисков серьезным препятствием. Он объяснил, что зеленые проекты, как правило, требуют более длительных сроков окупаемости с неясной финансовой отдачей, что вызывает нежелание многих кредитных организаций. Кроме того, возможности по мобилизации международных ресурсов для зеленого финансирования остаются неэффективными из-за неадекватных механизмов координации и обмена информацией.
Заглядывая в будущее, Дао Минь Ту отметил, что банковскому сектору необходимо повысить потенциал управления и профессиональный уровень персонала, особенно в том, что касается экологических, социальных и климатических критериев.
Недавно центральный банк опубликовал руководство по системе экологического и социального менеджмента, чтобы помочь кредитным организациям выявлять и контролировать ESG-риски при предоставлении кредитов, постепенно приближаясь к международным стандартам и повышая качество зеленого капитала, особенно в сельском хозяйстве.
Доц. профессор Доктор Чан Ван Данг, заместитель директора института экономико–финансовых исследований и подготовки кадров, предложил создать фонд поддержки устойчивого сельского хозяйства для финансирования проектов, связанных с экологическими технологиями, устойчивым к изменению климата сельским хозяйством и моделями производства с низким уровнем выбросов.
Кроме того, расширение микрокредитования за счет сотрудничества банков с финтех-организациями и микрофинансовыми организациями поможет мелким фермерам и кооперативам получить более простой, прозрачный и гибкий доступ к капиталу.
Еще одним важным фактором, о котором упомянул Чан Ван Данг, является развитие механизмов сельскохозяйственного страхования и кредитных гарантий, помогающих фермерам минимизировать риски при получении займов и стимулирующих банки более уверенно выдавать кредиты в "зеленой зоне".