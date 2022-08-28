Зеленое, комплексное и устойчивое развитие срединных и горных районов северной части страны

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь выступает с речью. Фото: VNA

Выступая на конференции, Глава Правительства заявил, что срединные и горные районы северной части страны имеют особенно важное стратегическое положение, обладают большим потенциалом, величественной природой и чрезвычайно богатой культурной самобытностью. Поэтому местностям в данных районах необходимо сосредоточиться на улучшении планирования районов, освоении государственного капитала, инвестировании в стратегические инфраструктурные проекты, такие как аэропорты и автомобильные дороги, а также концентрировать ресурсы для социально-экономического развития, мобилизовать все инвестиционные ресурсы, содействовать развитию образования и подготовки кадров, укреплению обороны и безопасности и развивать интенсивное международное экономическое сотрудничество.

Премьер-министр Вьетнама предложил участникам конференции поделиться своим опытом и мыслями, превратить их в ресурсы и внести свой вклад в построение благополучной и счастливой жизни населения, сильной и процветающей страны.

Ранее Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь и другие руководители перерезали ленту в знак открытия фотовыставки «Срединные и горные районы северной части страны: потенциал и возможности», организованной Министерством планирования и инвестиций в сотрудничестве с Министерством культуры, спорта и туризма.

В тот же день Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь проверил ход реализации ряда ключевых проектов в провинции Лаокай, включая проект аэропорта Шапа в общине Камкон уезда Баойен, осмотрел предлагаемое место для экспериментальной реализации зоны трансграничного экономического сотрудничества в районе Кимтхань-Банвыок, расположенном в приграничной экономической зоне Лаокай.



