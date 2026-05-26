Зелёная экономика может обеспечить более 10 % ВВП Вьетнама к 2030 году
По словам заместителя председателя Союза архитекторов Вьетнама и основателя Gallery Architecture & Materials Нгуен Тху Фонга, в условиях стремительной урбанизации во Вьетнаме потребность в зелёном, здоровом и благоприятном для человека жизненном пространстве становится всё более актуальной. На фоне этой тенденции сочетание городского дизайна, архитектурных сооружений, ландшафтных решений и технологий открывает новые подходы к формированию городской среды.
Согласно прогнозам, в период 2026–2035 годов мировой рынок «умных домов» и зелёного образа жизни может ежегодно расти на 18–27 %. Только мировой рынок «умных домов» в 2026 году оценивается примерно в 232 млрд долларов США и может вырасти до 537–1 419 млрд долларов США в период 2030–2035 годов. Ожидается, что объём мирового рынка возобновляемой энергетики к 2030 году достигнет около 2 трлн долларов США, тогда как отрасль органических продуктов питания и экологически чистой продукции для здоровья будет сохранять темпы роста примерно на уровне 10 % в год.
Во Вьетнаме, по словам Нгуен Тху Фонга, многие проекты в области офшорной ветроэнергетики, зелёного водорода и «умных городов» создают значительный потенциал для развития зелёных технологий, Интернета вещей (IoT), чистой энергетики и устойчивых материалов. Кроме того, в стране уже реализуется более 40 проектов «умных городов». Прогнозируется, что к 2030 году зелёная экономика сможет обеспечивать свыше 10 % ВВП страны.
Выставка Smart Landscape & Healthy Living Expo 2026 планируется к проведению с 17 по 19 июля в Центре инновационного стартап-движения Хошимина. В ней примут участие более 50 предприятий и стартапов в сферах интеллектуальных технологий, ландшафтных материалов, чистой энергетики, экологического озеленения, архитектурного дизайна и решений для здравоохранения. Эти направления также входят в число приоритетов города в стратегии устойчивого развития.
Программа мероприятия включает четыре основные группы активности: выставочное пространство зелёных решений и интеллектуальных технологий для городов; форум, посвящённый тенденциям бизнеса и продукции в сфере зелёных городов и интеллектуальных технологий; программы взаимодействия предприятий с инвесторами и партнёрами; а также семинары и обучающие курсы для стартапов.
По словам заместителя директора Департамента науки и технологий Хошимина Чан Чонг Туена, модель «зелёный — умный — устойчивый» становится основным направлением развития современных городов. Представленные на выставке направления являются важными опорами стратегии устойчивого развития, способствуют достижению целей по сокращению выбросов, движению к углеродной нейтральности (Net Zero) к 2050 году и повышению качества жизни городского населения.
Ожидается, что мероприятие также будет способствовать повышению осведомлённости общества о зелёном образе жизни, устойчивом потреблении и роли технологий в формировании будущего городов.