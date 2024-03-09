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Здоровая конкуренция на рынке почтовых услуг
Хотя доходы и объемы почтовых услуг выросли в среднем более чем на 20% в период 2019-2023 гг., темпы роста этой отрасли имеют тенденцию к замедлению. Примечательно, что бурное развитие рынка также приводит к жесткой конкуренции, а это влечёт за собой риск недобросовестного конкурентного поведения.
Пандемия COVID-19 привела к тому, что онлайн-покупки (в основном через платформы электронной коммерции) стали развиваться очень быстро. Онлайн-покупки теперь являются привычкой и регулярной потребностью людей.
Что касается объема, в 2019 году почта доставила 715 млн почтовых отправлений. В 2023 году общий объём достиг почти 2,5 миллиардов почтовых отправлений.
Наряду с бурным развитием электронной коммерции, начиная с 2020 года, наблюдается тенденция создания платформ электронной коммерции собственных закрытых экосистем.
Сразу после создания и ввода в эксплуатацию почтовые компании, действующие на платформе электронной коммерции быстро росли, уже через 2-3 года все они вошли в Топ-10 бизнес-компаний с наибольшей долей выпускаемой продукции на рынке. В то же время топ-10 почтовых предприятий с наибольшей долей выпускаемой продукции на рынке в настоящее время также участвует в доставке товаров на платформы электронной коммерции.
По этой причине на рынке существует жесткая конкуренция, что приводит к риску недобросовестного конкурентного поведения.
В частности, директор Управления почтовых услуг при Министерстве информации и коммуникаций Ла Хоанг Чунг заявил: «Предприятия постоянно проводят скидки, акции, розыгрыши подарков и даже программы бесплатной доставки и розыгрыши купонов». Платформы электронной коммерции назначают почтовые предприятия для участия в транспортировке своих товаров, в то время как продавцам и покупателям не разрешается выбирать предприятия, которые перевозят их товары.
Закон о защите конкуренции предусматривает, что предприятиям и группам предприятий, занимающим доминирующее положение на рынке, запрещается продавать товары или предоставлять услуги по цене ниже общей себестоимости, что потенциально может привести к устранению конкурентов. Установление необоснованных цен на покупки или продажи товаров и услуг или установление минимальных цен перепродажи может нанести ущерб клиентам.
Чтобы обеспечить здоровую конкуренцию на рынке почтовых услуг, Ла Хоанг Чунг заявил, что необходимо изучить и внести поправки в Закон о почтовой связи, добавив содержание об условиях лицензирования почтовых операций.