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Здание Почтамта в Хошимине заняла второе место в списке 11 самых красивых зданий почты мира
По данным журнала, желтый фасад и зеленые ставни почтамта превратили здание не только в почтовое отделение, но и в популярную туристическую достопримечательность.
Расположенное на улице Хай Ба Чынг, 125, округ Беннге, район 1, здание было спроектировано Альфредом Фулхо в конце 1880-х годов в европейском стиле с элементами готики, ренессанса и Французской архитектуры в сочетании с азиатским декором. Он очаровывает туристов своими типичными колониальными французскими чертами, начиная от экстерьера и заканчивая внутренним убранством.
Центральный почтамт был построен в 1886 - 1891 годах известным французским архитектором Гюставом Эйфелем, который спроектировал Эйфелеву башню, Статую Свободы. В 1891 году было официально открыто новое почтовое отделение. Это место записало отпечаток вьетнамско-французской культуры и стало свидетелем многих исторических взлетов и падений. Почта Хошимина существует уже более века и тщательно спроектирована со сложными деталями, несущими западные отпечатки в сочетании с восточными украшениями.
Снаружи здание выделяется характерной арочной системой дверей, изюминкой являются часы посреди больших ворот, подчеркивающие ностальгическую классическую красоту этого места.
Посетив почтамт, помимо типичной арочной архитектуры, посетителей привлекут искусные рельефные узоры, тщательно прорисованные, ажурные исторические карты города. По обе стороны от входа стоят ряды прямых зеленых железных колонн и блестящие коричневые деревянные стулья.
Особенно куполообразный дизайн создает у посетителей ощущение ностальгии и простора. Почта хранит с прошлых век почтовые ящики, телефонные будки, сувениры, такие как марки или старые письма.
Хошиминский почтамт предлагает все виды традиционных почтовых услуг, таких как отправка по почте, продажа открыток и марок, а также обмен иностранной валюты.
Здание центральной почты Алжира в Алжире возглавил список, а мехиканское Palacio de Correos de México заняло третье место.
Другими почтами, включенными в список, были Palacio de Correos de México, в Лос-Анджелесе в США, в Мадриде в Испании, в Колумбусе в США, здания Джеймс А. Фарели в США, Рагуза в Италии, в Бонне в Германии, в Калькутте в Индии, и в Уинслоу из США.