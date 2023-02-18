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НОВОСТИ

Звезды вьетнамского футбола не cмогут присоединиться к SEA Games 32 из-за новых правил

Поскольку принимающая Камбоджа недавно изменила возраст регистрации для футболистов-мужчин на предстоящих 32-х Играх Юго-Восточной Азии (SEA Games), большинство известных звезд Вьетнама теперь не имеют права участвовать в турнире. Поскольку принимающая Камбоджа недавно изменила возраст регистрации для футболистов-мужчин на предстоящих 32-х Играх Юго-Восточной Азии (SEA Games), большинство известных звезд Вьетнама теперь не имеют права участвовать в турнире.

Новые правила не допускают игроков старше 22 лет, то есть только те, кто родился с 1 января 2001 года, могут участвовать в мероприятии.

Соревнования по мужскому футболу должны начаться 29 апреля, и Вьетнам примет участие в качестве действующих чемпионов.

Камбоджа однажды согласилась допустить состав U22 2, но внезапно изменила свое решение всего за три месяца до открытия Игр. Это может нарушить планы многих команд, особенно тех, кто претендует на медали.

В настоящее время в сборной Камбоджи до 23 лет, родившихся до 1 января 2001 года, всего 4 имени. Таким образом, Камбоджа не сильно пострадает от новых правил.

ВИА/ИЖВ

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