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НОВОСТИ

За 9 месяцев Ханой обеспечил рабочие места для 171.200 человек

В столице Ханоя за первые три квартала 2023 г. было создано 171.200 рабочих мест, что превысило годовой план на 5,7%, сообщили в городском Народном комитете. Муниципальные власти поручили городскому отделению Вьетнамского банка социальной политики (VBSP) предоставить малоимущим гражданам и получателям социальных пособий кредиты на общую сумму 1,8 трлн донгов (более 37,77 млн долл. США), что позволило создать рабочие места для 34,6 тыс. работников.

65.600 человек получили помощь из городского фонда страхования от безработицы на общую сумму почти 1,82 трлн. донгов. Кроме того, почти 3 млрд. донгов было выделено на поддержку профессионального обучения 663 рабочих.

По данным Ханойского департамента труда, инвалида войны и социального обеспечения муниципальные власти приняли ряд мер по поддержке и созданию рабочих мест для местных работников в условиях сложной конъюнктуры рынка труда.

По данным департамента, за первые девять месяцев в Японию, Тайвань (Китай) и Республику Корея было направлено более 3 тыс. рабочих для работы по срочным трудовым договорам.

Ханойский центр занятости населения (HESC) за отчетный период организовал 191 ярмарку вакансий с участием 5.500 предприятий, на которых было трудоустроено более 13.500 человек.

В частности, 28 сентября состоялась онлайн-ярмарка вакансий в восьми провинциях и городах: Ханой, Ниньбинь, Бакжанг, Бакнинь, Тхайнгуен, Хайфон, Тхайбинь и Ханам, в которой приняли участие 121 предприятие и фирма, предложившие в общей сложности 15.578 вакансий.

Проведение ярмарок вакансий в районах и городах в последнее время является практической инициативой и одной из мер содействия развитию рынка труда, отмечают в департаменте.

Ярмарки не только создают платформу для взаимодействия предприятий и соискателей, но и дают возможность молодым работникам получить доступ к информации, касающейся рынка труда, что позволяет им получить знания и базовые навыки, а также развить адаптивность, необходимую для работы на рынке труда, добавили в департаменте.

ИЖВ/ВИА

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