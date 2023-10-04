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За 9 месяцев Ханой обеспечил рабочие места для 171.200 человек
65.600 человек получили помощь из городского фонда страхования от безработицы на общую сумму почти 1,82 трлн. донгов. Кроме того, почти 3 млрд. донгов было выделено на поддержку профессионального обучения 663 рабочих.
По данным Ханойского департамента труда, инвалида войны и социального обеспечения муниципальные власти приняли ряд мер по поддержке и созданию рабочих мест для местных работников в условиях сложной конъюнктуры рынка труда.
По данным департамента, за первые девять месяцев в Японию, Тайвань (Китай) и Республику Корея было направлено более 3 тыс. рабочих для работы по срочным трудовым договорам.
Ханойский центр занятости населения (HESC) за отчетный период организовал 191 ярмарку вакансий с участием 5.500 предприятий, на которых было трудоустроено более 13.500 человек.
В частности, 28 сентября состоялась онлайн-ярмарка вакансий в восьми провинциях и городах: Ханой, Ниньбинь, Бакжанг, Бакнинь, Тхайнгуен, Хайфон, Тхайбинь и Ханам, в которой приняли участие 121 предприятие и фирма, предложившие в общей сложности 15.578 вакансий.
Проведение ярмарок вакансий в районах и городах в последнее время является практической инициативой и одной из мер содействия развитию рынка труда, отмечают в департаменте.
Ярмарки не только создают платформу для взаимодействия предприятий и соискателей, но и дают возможность молодым работникам получить доступ к информации, касающейся рынка труда, что позволяет им получить знания и базовые навыки, а также развить адаптивность, необходимую для работы на рынке труда, добавили в департаменте.