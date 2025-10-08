Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

За 9 месяцев Вьетнам увеличил инвестиции за рубеж в 4,5 раза

По данным Статистического управления при Министерстве финансов, за 9 месяцев 2025 года вьетнамские инвесторы осуществили 134 новых проекта за рубежом с общим объемом инвестиций в 709,3 миллиона долларов США, что почти в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, было проведено 23 корректировки капитала с увеличением на 137,5 миллиона долларов.

В целом общий объем инвестиций Вьетнама за рубеж (новые проекты и корректировки) составил 846,8 миллиона долларов США, что в 4,5 раза превышает показатель за 9 месяцев 2024 года.

Из них производство и распределение электроэнергии, газа, горячей воды, пара и кондиционирование воздуха составили 341,5 миллиона долларов (40,3% от общего объема инвестиций); оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей, мотоциклов, мопедов и других транспортных средств — почти 121 миллион долларов (14,3%); транспорт и складское хозяйство — 109,2 миллиона долларов (12,9%).

Среди 34 стран и территорий, получающих инвестиции из Вьетнама, Лаос лидирует с объемом инвестиций в 397,2 миллиона долларов (46,9% от общего объема); Филиппины — 92 миллиона долларов (10,9%); Индонезия — 64,6 миллиона долларов (7,6%); Германия — 50,6 миллиона долларов (6%); США — 33,3 миллиона долларов (3,9%).

По мнению доктора Фан Хыу Тханга, положительный рост инвестиций за рубеж в последние годы свидетельствует о том, что вьетнамские предприятия всё активнее ищут возможности для ведения бизнеса за пределами страны. Особенно стоит отметить проекты, которые принесли значительный экономический и социальный эффект и были высоко оценены принимающими странами.

Что касается перспектив инвестиций за рубеж вьетнамских предприятий в ближайшем будущем, доктор Фан Хыу Тханг отмечает, что иностранные инвестиции в Вьетнам и вьетнамские инвестиции за рубеж по сути являются капиталом частного сектора экономики. Недавно Политбюро приняло Резолюцию 68-NQ/TW о развитии частного сектора, что открывает новые возможности для его роста в предстоящий период.

«В условиях глубокой интеграции экономики Вьетнама в мировую экономику, прямые иностранные инвестиции за рубеж частного сектора вместе с динамичным развитием экономики страны наверняка приведут к расширению рынков за пределами страны, когда институциональные и политические препятствия будут устранены», — считает доктор Фан Хыу Тханг. По его мнению, это создаст качественный «скачок» в объёмах инвестиций за рубеж вьетнамских предприятий в ближайшем будущем.

ВИА/ИЖВ

