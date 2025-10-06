За 9 месяцев ВВП Вьетнама вырос на 7,85%

Это второй по величине рост за период 2011–2025 годов, уступая только уровню 14,38% в аналогичном квартале 2022 года.



По итогам 9 месяцев 2025 года ВВП увеличился на 7,85% по сравнению с тем же периодом 2024 года, что также является вторым по величине ростом за 2011–2025 годы, после 9,44% в 2022 году. В частности: Сельское, лесное и рыбное хозяйство выросло на 3,83%, внесло 5,36% в общий прирост добавленной стоимости экономики; Промышленность и строительство — рост на 8,69%, вклад 43,05%; Сфера услуг — рост на 8,49%, вклад 51,59%.



«Экономика и общество Вьетнама в III квартале и за 9 месяцев 2025 года достигли очень позитивных результатов — каждый следующий месяц и квартал лучше предыдущего, несмотря на нестабильную мировую и региональную ситуацию», — подчеркнула Нгуен Тхи Хыонг.



Несмотря на влияние штормов и наводнений, благодаря своевременным мерам реагирования, производство в аграрном секторе сохранилось на стабильном уровне. Добавленная стоимость отрасли за 9 месяцев выросла на 3,83%, уступая лишь темпам роста за аналогичные периоды 2011, 2018 и 2021 годов в период с 2011 по 2025 год. В частности: Добавленная стоимость в сельском хозяйстве выросла на 3,46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, внеся вклад в 3,52% в общий прирост добавленной стоимости всей экономики; Лесное хозяйство выросло на 6,46%, внесло вклад 0,42%; Рыбное хозяйство выросло на 4,48%, внесло вклад 1,41%.



В промышленно-строительном секторе производство во многих ключевых отраслях промышленности значительно увеличилось, что внесло важный вклад в общий экономический рост. Добавленная стоимость промышленного сектора за девять месяцев 2025 года выросла на 8,55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обеспечив 35,06% общего прироста добавленной стоимости всей экономики. В частности, обрабатывающая промышленность стала двигателем роста с темпом 9,92%, внеся 31,73%. Строительный сектор вырос на 9,33%, внеся вклад в 7,99%.



В секторе услуг резко вырос спрос на товары, услуги и внутренний туризм, особенно в период проведения многочисленных мероприятий, посвящённых крупным национальным праздникам, что способствовало положительному росту торгово-сервисной отрасли. Добавленная стоимость сектора услуг за девять месяцев 2025 года увеличилась на 8,49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — немного ниже уровня 11,37% в аналогичный период 2022 года за весь период 2011–2025 годов.



Вместе с тем, вклад некоторых отраслей сферы услуг с высокой долей в общий прирост добавленной стоимости всей экономики распределился следующим образом: оптовая и розничная торговля увеличилась на 8,28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, внеся 10,72%; транспорт и складское хозяйство выросли на 10,68%, внеся 8,92%; финансовая, банковская деятельность и страхование увеличились на 7,06%, внеся 5,16%; гостиничные и ресторанные услуги выросли на 10,15%, внеся 3,50%.



По данным Департамента статистики, структура экономики за девять месяцев 2025 года распределилась следующим образом: сельское, лесное хозяйство и рыбное дело составили 11,30%; промышленность и строительство — 37,58%; сфера услуг — 42,92%; налоги на продукты за вычетом субсидий на продукты — 8,2% (соответствующая структура за аналогичный период 2024 года: 11,57%; 37,59%; 42,49%; 8,35%).



По использованию ВВП за девять месяцев 2025 года: конечное потребление увеличилось на 8,07% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и внесло 73,83% в общий темп роста экономики; накопление капитала выросло на 8,52%, внеся 41,43%; экспорт товаров и услуг увеличился на 15,51%; импорт товаров и услуг — на 16,75%.