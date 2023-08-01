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За 7 месяцев Ханой привлек почти 2,3 миллиарда долларов США прямых иностранных инвестиций
В целом за первые 7 месяцев 2023 года город привлек 2,282 млрд. долларов США капитала ПИИ, в котором: регистрировал 233 новых проектов с капиталом 97,5 млн. долларов США; разрешил увеличение капиталовложение 108 проектам на сумму 193,5 млн. долларов США. 190 раз внесения капитала и покупок акций иностранными инвесторами на сумму 1,991 млрд. долларов США (в том числе японский инвестор Sumitomo купил акции VPBank на бирже на сумму сделки 1.500 млн. долларов США).
За первые 7 месяцев 2023 года в Ханое было зарегистрировано 18,3 тыс. новых предприятий с уставным капиталом в 177,5 трлн. донгов, что на 5% больше по количеству, но на 12% меньше по уставному капиталу по сравнению с тем же периодом прошлого года; ликвидировано 2,1 тыс. предприятий, что на 2% меньше; 15,2 тыс. предприятий зарегистрировались для приостановки деятельности, что на 25% больше; возобновили работу 5,9 тыс. предприятий, что на 18% меньше.
В июле в городе создано более 19,3 тыс. рабочих мест, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года; 1,6 тыс. работников трудоустроены на биржах и торговых площадках; за счет вывоза рабочей силы и других форм трудоустроено 15,3 тыс. работников.
В целом за 7 месяцев 2023 года в городе созданы 132,8 тыс. рабочих мест, что составляет 81,9% от годового плана и составляет 96,7% аналогичного периода 2022 года. Наряду с этим, город принял решение о выделении пособий по страхованию от безработицы для 48,1 тыс. человек на сумму поддержки 1,356 млрд донгов; а также поддержал 2,7 млрд донгов для профподготовки 585 человек.
Нгуен Мань Куен, заместитель председателя Народного комитета города, сказал, что город оказывал и будет продолжать оказывать максимальную поддержку по многим политическим механизмам, решает проблемы бизнеса путем личных встреч, а также посредством конференций и форумов, на которых встречаются представители бизнеса. Это не только способствует увеличению инвестиционного капитала, но также помогает предприятиям Ханоя иметь возможность больше сотрудничать с провинциями и городами по всей стране, особенно в области туризма, сельскохозяйственной продукции, продукции ремесленных деревень и продукции OООП…