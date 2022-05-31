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НОВОСТИ

За 5 месяцев экспорт сельского, лесного и рыбного хозяйства увеличился почти на 17%

По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских местностей, общий импортно-экспортный оборот сельской, лесной и рыбной продукции Вьетнама за первые пять месяцев 2022 года оценен примерно в 41,3 млрд долларов США.

По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских местностей, общий импортно-экспортный оборот сельской, лесной и рыбной продукции Вьетнама за первые пять месяцев 2022 года оценен примерно в 41,3 млрд долларов США, что на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года, в котором экспорт достиг около 23,2 млрд долларов США, что на 16,8% больше, импорт - 18,1 млрд долларов США, снизившись на 0,3%.

Так, положительное сальдо торгового баланса сельской, лесной и рыбной продукции достигло почти 5,1 млрд долларов США, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом за первые 5 месяцев года экспорт основной сельскохозяйственной продукции превысил 9,4 млрд долларов США, увеличившись на 10,4%, экспорт основных лесных товаров достиг почти 7,7 млрд долларов США, что на 7,6% больше, морепродукты - 4,8 млрд долларов США, что на 46,3% больше, животноводства - 138,9 млн долларов США, что на 16,2% меньше, производственные приходные товары - 1,1 миллиарда долларов, что на 59,3% больше.

9 продуктов / групп продуктов достигли экспортной стоимости более 1 миллиарда долларов США, в том числе: кофе, каучук, рис, кешью, группа овощей и фруктов, пангасиус, креветки, изделия из дерева и производственные приходные товары.

Что касается экспортных рынков, то оценивается, что стоимость экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции в первые 5 месяцев года на рынки Азии составляет 41,6% общей доли рынка, в Америку - 30,4%, Европу - 12%, Океанию - 1,7% и Африку - 1,5%.

Крупнейшим экспортным рынком сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции Вьетнама являются США, которые импортировали из Вьетнама почти 6,5 миллиардов долларов США товаров, что составляет 28% доли рынка, в том числе экспортный оборот изделий из дерева составил 67,5% доли экспорта сельского, лесного и рыбного хозяйства Вьетнама на этот рынок. Китай занял второе место с более чем 4,1 миллиарда долларов США, что составило 17,8% рынка, только экспортный оборот овощей и фруктов составил 20,8%.

Далее идут Япония и Южная Корея, на долю которых приходились 7% и 4,8% соответственно.

Что касается импорта, Министерство сельского хозяйства и развития сельских местностей сообщило, что стоимость импорта основных сельскохозяйственных продуктов оценен почти в 11,3 млрд долларов США, что на 1,5% меньше, водные продукты - 1 млрд долларов США, что на 17,3% больше, основная группа лесной продукции - 1,3 млрд долларов США, что на 0,1% больше, животноводческая группа - 1,3 млрд долларов США, что на 13,7% меньше, группа производственных ресурсов - 3,2 млрд долларов США, что на 5,6% больше.

 

ВИА

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