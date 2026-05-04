За 4 месяца число вновь созданных и возобновивших деятельность предприятий выросло на 33,9%
В целом за первые четыре месяца 2026 года в среднем ежемесячно создавалось или возобновляло деятельность 29,9 тыс. предприятий. Общий объём дополнительного зарегистрированного капитала, привлечённого в экономику, составил почти 1,9 квадриллиона донгов, увеличившись на 4,2% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Это свидетельствует о готовности инвесторов вкладывать больше средств в новые производственные и бизнес-проекты.
По данным Статистического управления, дифференциация по секторам за последние четыре месяца отражает гибкость инвестиционных потоков в ответ на рыночный спрос.
В частности, сектор услуг продолжает привлекать наибольшие инвестиции: зарегистрировано почти 58,1 тыс. новых предприятий (рост на 48,7%). В промышленности и строительстве зафиксировано 18,9 тыс. новых предприятий (рост на 56,6%), а в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, несмотря на наименьший масштаб (827 предприятий), отмечен самый высокий темп роста — 66,7%.
Особенно выделяется сфера гостиничных и ресторанных услуг, где наблюдается резкий рост доверия: число новых предприятий увеличилось на 121,3%, что является позитивным сигналом восстановления туризма и внутреннего потребления.
В то же время рынок проходит этап активной очистки. За четыре месяца с рынка ушло 108,9 тыс. предприятий (рост на 12,8%). В среднем ежемесячно около 27,2 тыс. предприятий приостанавливали деятельность или ликвидировались.
Число предприятий, временно приостановивших деятельность, выросло на 5,1%, тогда как количество окончательно ликвидированных компаний резко увеличилось на 98,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее число ликвидаций зафиксировано в сфере оптовой и розничной торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов (5719 предприятий). Значительное давление испытывает и сектор недвижимости, где число ликвидаций выросло на 110,9%.
В целях поддержки бизнеса руководство Министерства финансов поручило устранить институциональные барьеры, облегчить доступ к земле, природным ресурсам и полезным ископаемым, а также обеспечить поддержку в виде снижения процентных ставок и подготовки кадров.
Одновременно предусматривается разработка дорожной карты по сокращению административных процедур, снижению сроков и затрат на их выполнение; формирование пакета мер поддержки для малых и средних предприятий и домохозяйств в сфере налогообложения и налогового администрирования; содействие переходу домохозяйств в статус предприятий, малых предприятий — в средние и крупные, а крупных — в глобальные и транснациональные компании, с обеспечением инфраструктурной поддержки (электроэнергия, арендная плата за землю, сборы и пошлины).
Представитель Управления развития частного бизнеса и коллективной экономики отметил, что Министерство финансов сосредоточится на двух ключевых группах мер поддержки. Первая — совершенствование и реформирование деловой среды, сокращение административных процедур для снижения издержек соблюдения требований и устранения барьеров. Вторая — оказание помощи предприятиям в сокращении разрыва в управлении, налогообложении, бухгалтерском учёте и других сферах.