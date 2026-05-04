НОВОСТИ

За 4 месяца число вновь созданных и возобновивших деятельность предприятий выросло на 33,9%

Согласно отчёту о социально-экономической ситуации за апрель и первые четыре месяца 2026 года, опубликованному Статистическим управлением Министерства финансов 3 мая, в апреле 2026 года по всей стране было зарегистрировано почти 20,4 тыс. новых предприятий. Примечательно, что ключевым фактором является не столько количество, сколько качество притока капитала. Несмотря на то, что число новых предприятий снизилось на 7,1% по сравнению с мартом 2026 года, объём зарегистрированного капитала увеличился на 9,7%, достигнув почти 246,8 трлн донгов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост ещё более впечатляющий: число предприятий увеличилось на 33,9%, а объём зарегистрированного капитала — на 84,6%.

В целом за первые четыре месяца 2026 года в среднем ежемесячно создавалось или возобновляло деятельность 29,9 тыс. предприятий. Общий объём дополнительного зарегистрированного капитала, привлечённого в экономику, составил почти 1,9 квадриллиона донгов, увеличившись на 4,2% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Это свидетельствует о готовности инвесторов вкладывать больше средств в новые производственные и бизнес-проекты.

По данным Статистического управления, дифференциация по секторам за последние четыре месяца отражает гибкость инвестиционных потоков в ответ на рыночный спрос.

В частности, сектор услуг продолжает привлекать наибольшие инвестиции: зарегистрировано почти 58,1 тыс. новых предприятий (рост на 48,7%). В промышленности и строительстве зафиксировано 18,9 тыс. новых предприятий (рост на 56,6%), а в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, несмотря на наименьший масштаб (827 предприятий), отмечен самый высокий темп роста — 66,7%.

Особенно выделяется сфера гостиничных и ресторанных услуг, где наблюдается резкий рост доверия: число новых предприятий увеличилось на 121,3%, что является позитивным сигналом восстановления туризма и внутреннего потребления.

В то же время рынок проходит этап активной очистки. За четыре месяца с рынка ушло 108,9 тыс. предприятий (рост на 12,8%). В среднем ежемесячно около 27,2 тыс. предприятий приостанавливали деятельность или ликвидировались.

Число предприятий, временно приостановивших деятельность, выросло на 5,1%, тогда как количество окончательно ликвидированных компаний резко увеличилось на 98,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее число ликвидаций зафиксировано в сфере оптовой и розничной торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов (5719 предприятий). Значительное давление испытывает и сектор недвижимости, где число ликвидаций выросло на 110,9%.

В целях поддержки бизнеса руководство Министерства финансов поручило устранить институциональные барьеры, облегчить доступ к земле, природным ресурсам и полезным ископаемым, а также обеспечить поддержку в виде снижения процентных ставок и подготовки кадров.

Одновременно предусматривается разработка дорожной карты по сокращению административных процедур, снижению сроков и затрат на их выполнение; формирование пакета мер поддержки для малых и средних предприятий и домохозяйств в сфере налогообложения и налогового администрирования; содействие переходу домохозяйств в статус предприятий, малых предприятий — в средние и крупные, а крупных — в глобальные и транснациональные компании, с обеспечением инфраструктурной поддержки (электроэнергия, арендная плата за землю, сборы и пошлины).

Представитель Управления развития частного бизнеса и коллективной экономики отметил, что Министерство финансов сосредоточится на двух ключевых группах мер поддержки. Первая — совершенствование и реформирование деловой среды, сокращение административных процедур для снижения издержек соблюдения требований и устранения барьеров. Вторая — оказание помощи предприятиям в сокращении разрыва в управлении, налогообложении, бухгалтерском учёте и других сферах.

ИЖВ/ВИА

Прорыв в развитии всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнама и Индии на новом этапе

По приглашению Премьер-министра Республики Индия Нарендра Моди Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам вместе с делегацией высокого уровня Вьетнама совершает государственный визит в Республику Индия с 5 по 7 мая 2026 года.
