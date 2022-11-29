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За 11 месяцев средний ИПЦ в целом по стране вырос на 3,02%
В среднем за 11 месяцев 2022 года ИПЦ вырос на 3,02% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; базовая инфляция увеличилась на 2,38%.
По сравнению с предыдущим месяцем ИПЦ в ноябре 2022 г. вырос на 0,39% (в городской местности на 0,48%, а в сельской местности на 0,29%). Из 11 основных групп потребительских товаров и услуг 8 групп товаров подорожали по сравнению с предыдущим месяцем; цены снизились на 3 группы товаров.
В ноябре внутренняя цена на золото колебалась в том же направлении, что и мировая цена на золото. По состоянию на 25 ноября 2022 года средняя мировая цена на золото составляла 1.727,52 долл. США за унцию, что на 3,33% больше, чем в октябре 2022 года.
Курс доллара США на мировом рынке колебался вверх и вниз. Внутри страны средняя цена доллара США на свободном рынке составляет около 24.855 донгов за 1 долл. США. Индекс цен доллара США в ноябре 2022 г. вырос на 2,91% по сравнению с предыдущим месяцем и на 8,71% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.; средний рост за 11 месяцев 2022 года составил 1,83%.
Главное статистическое управление указало на некоторые причины роста ИПЦ за первые 11 месяцев 2022 года: цены на бензин менялись 31 раз, в результате чего цена на бензин А95 выросла на 490 донгов за 1 литр по сравнению с концом 2021 года; бензин Е5 подорожал на 120 донгов за 1 литр; дизельное топливо - на 7.230 донгов за 1 литр; керосин - на 8.130 донгов за 1 литр. В среднем за 11 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на бензин на внутреннем рынке выросли на 31,76%.
Внутренние цены на газ колеблются в соответствии с мировыми ценами на газ, цены на газ за 11 месяцев текущего года выросли на 12,76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Помимо причин роста ИПЦ, существует и ряд причин снижения ИПЦ за 11 месяцев 2022 года. Например, цена на свинину снизилась на 12,22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за борьбы с африканской чумой свиней и поставок свинины.
Главное статистическое управление также указало, что базовая инфляция в ноябре 2022 года увеличилась на 0,43% по сравнению с предыдущим месяцем, выросла на 4,81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше, чем средний рост ИПЦ, в основном за счет исключения цены на свежие товары - фактора, сдерживающего темпы роста ИПЦ в ноябре т.г., из базового перечня расчета инфляции.
В среднем за первые 11 месяцев 2022 года базовая инфляция увеличилась на 2,38% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, что ниже общего среднего ИПЦ (рост на 3,02%), и отражает колебания потребительских цен в основном за счет цен на продукты питания, бензин и нефть.