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НОВОСТИ

За 11 месяцев освоение ПИИ достигло самого высокого уровня за 5 лет

В отличие от зарегистрированного капитала реализованные ПИИ во Вьетнаме за 11 месяцев 2022 года оцениваются в 19,68 млрд. долл. США, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно экономическим данным за 11 месяцев, опубликованным Главным статистическим управлением, общий объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во Вьетнам по состоянию на 20 ноября 2022 года достиг 25,14 млрд. долл. США, что на 5% меньше по сравнению с предыдущим годом.

В отличие от зарегистрированного капитала реализованные ПИИ во Вьетнаме за 11 месяцев 2022 года оцениваются в 19,68 млрд. долл. США, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Это самый высокий объем ПИИ, реализованный за 11 месяцев за последние 5 лет.

В том числе перерабатывающая и обрабатывающая промышленность достигла 15,52 млрд. долл. США, что составляет 78,8% от общего реализованного капитала ПИИ; операции с недвижимостью - 1,44 млрд. долл. США, что составляет 7,3%; производство и распределение электроэнергии, газа, горячей воды, кондициониров - 1,43 млрд. долл. США, что составляет 7,3%.

В результате вновь зарегистрированный капитал явно восстановился, увеличив количество проектов на 14,9% (1.812 проектов) и уменьшив зарегистрированный капитал на 18% (11,52 млрд. долл. США), что значительно ниже, чем при снижении на 23,7 % за 10 мес.

По данным Департамента иностранных инвестиций, за исключением двух крупных проектов, получивших инвестиционные сертификаты за последние 11 месяцев прошлого года, Long An LNG Power Project I и II с инвестиционным капиталом 3,1 млрд. долл. США и теплоэнергетический проект O Mon II с зарегистрированным капиталом 1,3 млрд. долл. США, вновь зарегистрированный инвестиционный капитал за 11 месяцев 2022 года увеличился на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом.

Отчет Департамента иностранных инвестиций показал, что за 11 месяцев иностранный инвесторы вложили средства в 19 из 21 сектора народного хозяйства.

По данным Департамента иностранных инвестиций, за 11 месяцев 2022 года во Вьетнам инвестировали 107 стран и территорий; среди которых Сингапур лидировал с общим объемом инвестиций почти в 5,78 млрд. долл. США, что составляет 23% от общего объема инвестиционного капитала во Вьетнаме, и что на 24% меньше по сравнению с тем же периодом 2021 года. Япония заняла второе место с более чем 4,6 млрд. долл. США, что составляет 18,3% от общего инвестиционного капитала, и 24,4% по сравнению с тем же периодом. Республика Корея заняла третье место с общим зарегистрированным инвестиционным капиталом более 4,1 млрд. долл. США, что составляет 16,4% от общего инвестиционного капитала. Далее следуют Китай, Гонконг (Китай), Дания...

ВИА

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