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За 11 месяцев освоение ПИИ достигло самого высокого уровня за 5 лет
В отличие от зарегистрированного капитала реализованные ПИИ во Вьетнаме за 11 месяцев 2022 года оцениваются в 19,68 млрд. долл. США, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Это самый высокий объем ПИИ, реализованный за 11 месяцев за последние 5 лет.
В том числе перерабатывающая и обрабатывающая промышленность достигла 15,52 млрд. долл. США, что составляет 78,8% от общего реализованного капитала ПИИ; операции с недвижимостью - 1,44 млрд. долл. США, что составляет 7,3%; производство и распределение электроэнергии, газа, горячей воды, кондициониров - 1,43 млрд. долл. США, что составляет 7,3%.
В результате вновь зарегистрированный капитал явно восстановился, увеличив количество проектов на 14,9% (1.812 проектов) и уменьшив зарегистрированный капитал на 18% (11,52 млрд. долл. США), что значительно ниже, чем при снижении на 23,7 % за 10 мес.
По данным Департамента иностранных инвестиций, за исключением двух крупных проектов, получивших инвестиционные сертификаты за последние 11 месяцев прошлого года, Long An LNG Power Project I и II с инвестиционным капиталом 3,1 млрд. долл. США и теплоэнергетический проект O Mon II с зарегистрированным капиталом 1,3 млрд. долл. США, вновь зарегистрированный инвестиционный капитал за 11 месяцев 2022 года увеличился на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом.
Отчет Департамента иностранных инвестиций показал, что за 11 месяцев иностранный инвесторы вложили средства в 19 из 21 сектора народного хозяйства.
По данным Департамента иностранных инвестиций, за 11 месяцев 2022 года во Вьетнам инвестировали 107 стран и территорий; среди которых Сингапур лидировал с общим объемом инвестиций почти в 5,78 млрд. долл. США, что составляет 23% от общего объема инвестиционного капитала во Вьетнаме, и что на 24% меньше по сравнению с тем же периодом 2021 года. Япония заняла второе место с более чем 4,6 млрд. долл. США, что составляет 18,3% от общего инвестиционного капитала, и 24,4% по сравнению с тем же периодом. Республика Корея заняла третье место с общим зарегистрированным инвестиционным капиталом более 4,1 млрд. долл. США, что составляет 16,4% от общего инвестиционного капитала. Далее следуют Китай, Гонконг (Китай), Дания...