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За 10 месяцев Хошимин обслужил 2,65 млн. иностранных посетителей
Местные туристические агентства уделили внимание улучшению качества продуктов, чтобы подарить посетителям уникальные и незабываемые впечатления. Ожидается, что это поможет увеличить их доходы на пути восстановления и роста.
Они также присоединились к мероприятиям и ярмаркам, чтобы представить туристические достопримечательности Хошимина иностранным посетителям, включая Азиатскую международную туристическую выставку (ITB Asia) 2022 в Сингапуре, Фестиваль туризма и культуры Вьетнама в Республике Корея (РК) и Международный и французский туристический рынок (IFTM) Top Resa во Франции.
По словам заместителя генерального директора Vietravel Хуинь Фан Фыонг Тхао, фирма разрабатывает множество программ и продуктов для обслуживания международных туристов, особенно с ключевых рынков Ближнего Востока, Индии и РК, в оставшиеся месяцы 2022 года и в первом квартале 2023 года.
По ее словам, туристическому сектору необходимо сосредоточиться на продвижении конкретных маркетинговых кампаний, тем самым продвигая Вьетнам и, в частности, Хошимин как привлекательное место для международных посетителей.