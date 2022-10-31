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НОВОСТИ

За 10 месяцев Ханой привлек 1,28 млрд. долл. США ПИИ

Ханой привлек 1,28 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за первые 10 месяцев этого года, что больше на 27% в годовом исчислении. Об этом сообщил городской департамент планирования и инвестиций. Ханой привлек 1,28 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за первые 10 месяцев этого года, что больше на 27% в годовом исчислении. Об этом сообщил городской департамент планирования и инвестиций.

В период с января по октябрь в столице было реализовано 283 новых проекта с совокупным капиталом в 181,1 млн. долл. США. В то же время 753 млн. долл. США было добавлено в 163 действующих, а 521,9 млн. долл. США было инвестировано в капитальные вложения и сделки по покупке акций.

По данным департамента, только в октябре Ханой привлек 21 новый проект ПИИ на сумму 2,7 млн. долл. США.

Тем временем в 22 реализуемых проекта было вложено дополнительно 237,1 млн. долл. США. Иностранные инвесторы также вложили 20 млн. долл. США в капитальные вложения и сделки по покупке акций в течение месяца.

За месяц в столице было открыто более 2.500 новых предприятий, что на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с общим зарегистрированным капиталом в 18,3 трлн. донгов, что на 32% меньше. Однако 268 компаний были ликвидированы, что на 20% больше, в то время как 1.264 предприятия прекратили свою деятельность (рост на 50%), а 824 других возобновили свою деятельность (рост на 24%).

Эти цифры привели к тому, что число новых компаний в Ханое в этом году достигло 24.900, увеличившись в годовом исчислении на 29%, с общим капиталом в 283 трлн. донгов. Число ликвидированных компаний выросло на 19% до 3.000, в то время как 8.900 фирм возобновили свою деятельность, что больше на 2,4%.

Департамент заявил, что для того, чтобы продолжать привлекать больше ПИИ, Ханой усилит деятельность по поощрению инвестиций, чтобы привлечь инвесторов с основных рынков США, Японии, Республики Корея, Сингапура, Китая и ЕС.

Наряду с этим город будет способствовать развитию системы инфраструктуры и высококачественных человеческих ресурсов, одновременно укрепляя связь между секторами с иностранными инвестициями и отечественными фирмами.

В период 2021-2025 гг. город планирует создать 2-5 новых индустриальных парков, направленных на удовлетворение потребностей в привлечении инвестиций и развитии промышленного производства.

К 2030 году в городе ожидается 159 промышленных кластеров общей площадью более 3.204 га. Наряду с действующими кластерами город ускоряет строительство новых, чтобы удовлетворить требования инвесторов.

Представитель городского департамента промышленности и торговли сообщил, что в настоящее время в Ханое насчитывается 70 действующих промышленных кластеров площадью 1.686 га, в которых работают почти 3.900 фирм и более 60.000 рабочих.

Ханой продолжит применять меры административной реформы для ускорения строительства системы технической инфраструктуры для индустриальных парков и кластеров, тем самым удовлетворяя спрос на производственные площади как для отечественных, так и для иностранных инвесторов.

В то же время город стремится увеличить количество и качество проектов ПИИ, сопровождая и поддерживая предприятия и инвесторов, а также улучшая деловую и инвестиционную среду и конкурентоспособность.

По данным Агентства по иностранным инвестициям при Министерстве планирования и инвестиций, за первые 10 месяцев этого года общий объем вновь зарегистрированного капитала в стране, скорректированный капитал, а также вклад в капитал и покупка акций составили 22,46 млрд. долл. США, что на 5,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Недвижимость была огромным «магнитом» с общим объемом инвестиций в 3,9 млрд. долл. США, за ней следовали производство и распределение электроэнергии с 928 млн. долл. США и научно-техническая деятельность с 835 млн. долл. США.

Оптовая и розничная торговля, переработка и производство, а также научно-техническая деятельность были секторами с наибольшим количеством вновь зарегистрированных проектов, на долю которых приходится 29,9%, 24,8% и 16,7% от общего числа вновь зарегистрированных проектов в стране.

Сингапур возглавил список 103 стран и территорий, инвестировавших во Вьетнам за год с 5,3 млн. долл. США, что составляет 23,8% от общего объема иностранных инвестиций в страну.

Япония заняла второе место с 4,2 млн. долл. США, а Республика Корея (РК) заняла третье место с 3,9 млн. долл. США. Другие страны, расположенные ниже по списку, включали Китай, Гонконг (Китай) и Данию.

Несмотря на свою третью позицию по инвестиционному капиталу, Республика Корея возглавила список инвесторов по количеству вновь зарегистрированных и скорректировавших капитал проектов за десятимесячный период

ВИА

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