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За 10 месяцев Ханой привлек 1,28 млрд. долл. США ПИИ
В период с января по октябрь в столице было реализовано 283 новых проекта с совокупным капиталом в 181,1 млн. долл. США. В то же время 753 млн. долл. США было добавлено в 163 действующих, а 521,9 млн. долл. США было инвестировано в капитальные вложения и сделки по покупке акций.
По данным департамента, только в октябре Ханой привлек 21 новый проект ПИИ на сумму 2,7 млн. долл. США.
Тем временем в 22 реализуемых проекта было вложено дополнительно 237,1 млн. долл. США. Иностранные инвесторы также вложили 20 млн. долл. США в капитальные вложения и сделки по покупке акций в течение месяца.
За месяц в столице было открыто более 2.500 новых предприятий, что на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с общим зарегистрированным капиталом в 18,3 трлн. донгов, что на 32% меньше. Однако 268 компаний были ликвидированы, что на 20% больше, в то время как 1.264 предприятия прекратили свою деятельность (рост на 50%), а 824 других возобновили свою деятельность (рост на 24%).
Эти цифры привели к тому, что число новых компаний в Ханое в этом году достигло 24.900, увеличившись в годовом исчислении на 29%, с общим капиталом в 283 трлн. донгов. Число ликвидированных компаний выросло на 19% до 3.000, в то время как 8.900 фирм возобновили свою деятельность, что больше на 2,4%.
Департамент заявил, что для того, чтобы продолжать привлекать больше ПИИ, Ханой усилит деятельность по поощрению инвестиций, чтобы привлечь инвесторов с основных рынков США, Японии, Республики Корея, Сингапура, Китая и ЕС.
Наряду с этим город будет способствовать развитию системы инфраструктуры и высококачественных человеческих ресурсов, одновременно укрепляя связь между секторами с иностранными инвестициями и отечественными фирмами.
В период 2021-2025 гг. город планирует создать 2-5 новых индустриальных парков, направленных на удовлетворение потребностей в привлечении инвестиций и развитии промышленного производства.
К 2030 году в городе ожидается 159 промышленных кластеров общей площадью более 3.204 га. Наряду с действующими кластерами город ускоряет строительство новых, чтобы удовлетворить требования инвесторов.
Представитель городского департамента промышленности и торговли сообщил, что в настоящее время в Ханое насчитывается 70 действующих промышленных кластеров площадью 1.686 га, в которых работают почти 3.900 фирм и более 60.000 рабочих.
Ханой продолжит применять меры административной реформы для ускорения строительства системы технической инфраструктуры для индустриальных парков и кластеров, тем самым удовлетворяя спрос на производственные площади как для отечественных, так и для иностранных инвесторов.
В то же время город стремится увеличить количество и качество проектов ПИИ, сопровождая и поддерживая предприятия и инвесторов, а также улучшая деловую и инвестиционную среду и конкурентоспособность.
По данным Агентства по иностранным инвестициям при Министерстве планирования и инвестиций, за первые 10 месяцев этого года общий объем вновь зарегистрированного капитала в стране, скорректированный капитал, а также вклад в капитал и покупка акций составили 22,46 млрд. долл. США, что на 5,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Недвижимость была огромным «магнитом» с общим объемом инвестиций в 3,9 млрд. долл. США, за ней следовали производство и распределение электроэнергии с 928 млн. долл. США и научно-техническая деятельность с 835 млн. долл. США.
Оптовая и розничная торговля, переработка и производство, а также научно-техническая деятельность были секторами с наибольшим количеством вновь зарегистрированных проектов, на долю которых приходится 29,9%, 24,8% и 16,7% от общего числа вновь зарегистрированных проектов в стране.
Сингапур возглавил список 103 стран и территорий, инвестировавших во Вьетнам за год с 5,3 млн. долл. США, что составляет 23,8% от общего объема иностранных инвестиций в страну.
Япония заняла второе место с 4,2 млн. долл. США, а Республика Корея (РК) заняла третье место с 3,9 млн. долл. США. Другие страны, расположенные ниже по списку, включали Китай, Гонконг (Китай) и Данию.
Несмотря на свою третью позицию по инвестиционному капиталу, Республика Корея возглавила список инвесторов по количеству вновь зарегистрированных и скорректировавших капитал проектов за десятимесячный период