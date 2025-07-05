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За шесть месяцев приток ПИИ во Вьетнам вырос на 32,6% — самый высокий показатель за последние 15 лет
В частности, за отчётный период было выдано 1 988 новых инвестиционных лицензий с общим зарегистрированным капиталом почти 9,3 млрд долларов США — увеличение на 21,7% по количеству проектов и значительный рост по объёму капитала. Кроме того, зарегистрировано 826 случаев увеличения капитала по действующим проектам с общим объёмом дополнительно привлечённых средств в размере почти 8,95 млрд долларов, что в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Объём вложений через сделки по внесению капитала и покупке долей также увеличился на 73,6%, достигнув 3,28 млрд долларов.
По секторам инвестирования, обрабатывающая и производственная промышленность продолжает лидировать, привлекая почти 12 млрд долларов США, что составляет 55,6% от общего зарегистрированного объема. Сектор недвижимости занял второе место с объёмом в 5,17 млрд долларов, увеличившись вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года, что свидетельствует о заметном восстановлении рынка. Также значительные инвестиции были зафиксированы в сферах профессиональной деятельности, технологий, водоснабжения и переработки отходов — соответственно 1,18 млрд и 902,9 млн долларов.
По количеству проектов обрабатывающая промышленность остаётся ключевой отраслью, на которую приходится 38,2% новых проектов и 56,5% случаев увеличения капитала. В то же время, сектор оптовой и розничной торговли занимает наивысшую долю по количеству сделок по внесению капитала и покупке долей — 40,9%.
Среди 92 стран и территорий, инвестировавших во Вьетнам в первой половине 2025 года, Сингапур сохраняет лидирующую позицию с общим объёмом инвестиций более 4,6 млрд долларов США, несмотря на снижение на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом. Южная Корея занимает второе место с объёмом более 3 млрд долларов — вдвое больше, отражая тенденцию расширения уже действующих проектов. За ними следуют Китай (2,55 млрд долларов), Япония (2,15 млрд долларов) и Малайзия (1,59 млрд долларов).
Особенно заметно выделились Малайзия и Швеция, поднявшись на несколько десятков позиций в рейтинге. Малайзия поднялась на 20 мест благодаря увеличению капитала на 1,12 млрд долларов в проекте в парке Йеншо, Ханой. Швеция — сразу на 59 мест благодаря проекту по производству и переработке полиэстера в экономической зоне Нёнхой, Зялай, с общим объёмом инвестиций в 1 млрд долларов.
По провинциям, Ханой стал крупнейшим получателем инвестиций с зарегистрированным объёмом в 3,66 млрд долларов, что в 2,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом. За ним следуют Бакнинь (3,15 млрд долларов) и Хошимин (2,7 млрд долларов). Шесть ведущих провинций (Ханой, Бакнинь, Хошимин, Хайфонг, Донгнай и Биньзионг) сосредоточили 64,7% новых проектов и 62,4% общего объема ПИИ по стране.
По оценке Департамента иностранных инвестиций, общий рост инвестиционного капитала предприятий с иностранным участием — это чёткий сигнал того, что доверие иностранных инвесторов к деловой среде Вьетнама укрепляется всё более решительно.