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За четыре месяца Ханой привлек более 1,7 млрд. долл. США ПИИ

За первые четыре месяца этого года столица Ханой привлекла более 1,7 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций (ПИИ), причем 103 новых проекта на сумму 35,2 млн. долл. США и 50 проектов получили разрешение на увеличение инвестиционного капитала на 91,8 млн. долл. США. За первые четыре месяца этого года столица Ханой привлекла более 1,7 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций (ПИИ), причем 103 новых проекта на сумму 35,2 млн. долл. США и 50 проектов получили разрешение на увеличение инвестиционного капитала на 91,8 млн. долл. США.

По данным городского управления статистики, за этот период 105 иностранных инвесторов внесли капитал и купили акции на сумму 79,9 млн. долл. США. Японский инвестор Sumitomo купил акции VPBank со стоимостью сделки в 1,5 млрд. долл. США.

За четыре месяца в Ханое появилось 10.300 новых предприятий, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Их зарегистрированный капитал достиг 93,1 трлн. донгов, что на 24% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Между тем, за последние четыре месяца в городе было ликвидировано 1.200 предприятий, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, 1.413 предприятий завершают процедуры ликвидации, что на 7% больше, и 11.800 предприятий зарегистрировались для приостановки деятельности, что на 25% больше, а 4.200 предприятий возобновили деятельность, что на 22% меньше за тот же период.

Общий объем розничных продаж потребительских товаров и услуг в городе за первые четыре месяца этого года достиг 244 трлн донгов, увеличившись на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом.

Ханой привлек почти 1,01 млн. иностранных туристов, что в 11 раз больше, чем за тот же период прошлого года.

Кроме того, экспортный оборот товаров города достиг 5,3 млрд. долл. США, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт внутреннего сектора экономики достиг 2,9 млрд. долл. США, увеличившись на 0,8%, в то время как экспорт сектора ПИИ составил 2,4 млрд. долл. США, снизившись на 3,8%.

За первые четыре месяца 2023 года Индекс промышленного производства (ИПП) города вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из них обрабатывающая и производственная промышленность поднялась на 1,2%; производство и распределение электроэнергии выросло на 3,8%; водоснабжение и очистка мусора и сточных вод выросло на 8,4%; добыча полезных ископаемых снизилась на 8,1%.

Некоторые отрасли обрабатывающей промышленности, в которых ИПП за первые четыре месяца года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - это производство напитков, увеличившееся на 24,9%; обработка древесины и изделия из дерева увеличились на 21,4%; производство лекарств, фармацевтической химии и лекарственных материалов увеличилось на 13,6%; производство металлических изделий увеличилось на 13,1%; производство табака увеличилось на 6%.

Однако отраслями, в которых за последние четыре месяца снизился ИПП, были производство машин и оборудования (34,6%); производство печатной и копировальной продукции (20,1%); текстильное производство (6,6%) и производство металлов (5,8%).

Производство кожи и сопутствующих изделий также снизило ИПП на 5,8%; одежды - на 4,5%, а производство резиновых и пластмассовых изделий - на 4,3%.

По данным Министерства промышленности и торговли, объем промышленного производства в первом квартале этого года был меньше, чем за аналогичный период прошлого года, так как замедление темпов роста мировой экономики оказалось быстрее, чем ожидалось, а резкое снижение спроса из-за рубежа вызвало сокращение заказов.

Кроме того, в первом квартале цены на исходное топливо и мировые энергоносители оставались высокими, что повлияло на производственные затраты отечественных предприятий, в то время как уровень инфляции оставался высоким, а денежно-кредитная политика не была ослаблена. Медленное восстановление мировой экономики и крах некоторых банков в мире оказали определенное влияние на Вьетнам.

Между тем, внутренняя покупательная способность, хотя и восстановилась, все еще была слабой, поэтому она не смогла стимулировать производство, инвестиции и потребление.

По данным министерства, по-прежнему отсутствует связь между внутренним рынком и обрабатывающей промышленностью. Инфляционное давление и высокие процентные ставки также повлияли на потребление предметов роскоши, таких как автомобили, или таких распространенных товаров, как текстиль, обувь.

Предприятиям по-прежнему трудно получить доступ к капиталу, особенно предприятиям обрабатывающей и перерабатывающей промышленности, поскольку они сталкиваются с трудностями из-за отсутствия заказов.

ИЖВ/ВИА

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