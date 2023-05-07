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За четыре месяца Ханой привлек более 1,7 млрд. долл. США ПИИ
По данным городского управления статистики, за этот период 105 иностранных инвесторов внесли капитал и купили акции на сумму 79,9 млн. долл. США. Японский инвестор Sumitomo купил акции VPBank со стоимостью сделки в 1,5 млрд. долл. США.
За четыре месяца в Ханое появилось 10.300 новых предприятий, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Их зарегистрированный капитал достиг 93,1 трлн. донгов, что на 24% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Между тем, за последние четыре месяца в городе было ликвидировано 1.200 предприятий, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кроме того, 1.413 предприятий завершают процедуры ликвидации, что на 7% больше, и 11.800 предприятий зарегистрировались для приостановки деятельности, что на 25% больше, а 4.200 предприятий возобновили деятельность, что на 22% меньше за тот же период.
Общий объем розничных продаж потребительских товаров и услуг в городе за первые четыре месяца этого года достиг 244 трлн донгов, увеличившись на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом.
Ханой привлек почти 1,01 млн. иностранных туристов, что в 11 раз больше, чем за тот же период прошлого года.
Кроме того, экспортный оборот товаров города достиг 5,3 млрд. долл. США, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт внутреннего сектора экономики достиг 2,9 млрд. долл. США, увеличившись на 0,8%, в то время как экспорт сектора ПИИ составил 2,4 млрд. долл. США, снизившись на 3,8%.
За первые четыре месяца 2023 года Индекс промышленного производства (ИПП) города вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из них обрабатывающая и производственная промышленность поднялась на 1,2%; производство и распределение электроэнергии выросло на 3,8%; водоснабжение и очистка мусора и сточных вод выросло на 8,4%; добыча полезных ископаемых снизилась на 8,1%.
Некоторые отрасли обрабатывающей промышленности, в которых ИПП за первые четыре месяца года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - это производство напитков, увеличившееся на 24,9%; обработка древесины и изделия из дерева увеличились на 21,4%; производство лекарств, фармацевтической химии и лекарственных материалов увеличилось на 13,6%; производство металлических изделий увеличилось на 13,1%; производство табака увеличилось на 6%.
Однако отраслями, в которых за последние четыре месяца снизился ИПП, были производство машин и оборудования (34,6%); производство печатной и копировальной продукции (20,1%); текстильное производство (6,6%) и производство металлов (5,8%).
Производство кожи и сопутствующих изделий также снизило ИПП на 5,8%; одежды - на 4,5%, а производство резиновых и пластмассовых изделий - на 4,3%.
По данным Министерства промышленности и торговли, объем промышленного производства в первом квартале этого года был меньше, чем за аналогичный период прошлого года, так как замедление темпов роста мировой экономики оказалось быстрее, чем ожидалось, а резкое снижение спроса из-за рубежа вызвало сокращение заказов.
Кроме того, в первом квартале цены на исходное топливо и мировые энергоносители оставались высокими, что повлияло на производственные затраты отечественных предприятий, в то время как уровень инфляции оставался высоким, а денежно-кредитная политика не была ослаблена. Медленное восстановление мировой экономики и крах некоторых банков в мире оказали определенное влияние на Вьетнам.
Между тем, внутренняя покупательная способность, хотя и восстановилась, все еще была слабой, поэтому она не смогла стимулировать производство, инвестиции и потребление.
По данным министерства, по-прежнему отсутствует связь между внутренним рынком и обрабатывающей промышленностью. Инфляционное давление и высокие процентные ставки также повлияли на потребление предметов роскоши, таких как автомобили, или таких распространенных товаров, как текстиль, обувь.
Предприятиям по-прежнему трудно получить доступ к капиталу, особенно предприятиям обрабатывающей и перерабатывающей промышленности, поскольку они сталкиваются с трудностями из-за отсутствия заказов.