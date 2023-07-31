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НОВОСТИ

За семь месяцев розничные продажи товаров и услуги выросли на 10,4%

Объем розничных продаж потребительских товаров и услуг увеличился на 10,4% в годовом исчислении и составил почти 3,53 квадриллиона донгов (149 млрд долларов США) за первые семь месяцев 2023 года по сравнению с ростом на 15,7% за тот же период 2022 года, сообщает Генеральное Управление статистики. Без учета ценового фактора продажи за семь месяцев выросли на 9,6% по сравнению с ростом на 11,7% за тот же период прошлого года.

Розничные продажи товаров оцениваются почти в 2,78 квадриллиона донгов за этот период, что составляет 78,7% от общего объема и на 9% больше, чем годом ранее. В частности, розничные продажи продуктов питания выросли на 12,9%, культурно-просветительских товаров - на 10,1%, одежды - на 8,8%, бытовых инструментов и оборудования - на 3,6%, транспортных средств (кроме автомобилей) - на 1,7%.

Между тем, услуги по размещению и ресторанному обслуживанию принесли около 377,3 трлн донгов дохода, что составляет 10,7% от общей суммы и рост на 16,3%.

Доходы от туризма увеличились на 53,6% до 18,6 трлн донгов, поскольку июль был пиковым месяцем летнего туризма. В некоторых населенных пунктах зарегистрирован всплеск доходов от туризма за семь месяцев, таких как Дананг 99,7%, Ханой 89,7%, Куангнинь 82,5%, Кханьхоа 75,1%, Хайфон 68,1%, Хошимин 43,5%, Кантхо 33,4% и Биньзыонг 21,3%.

Доходы от прочих услуг составили 356,2 трлн донгов, что соответствует росту на 10,1% и росту на 13,8% в годовом исчислении.

В июле наблюдался активный рост розничной торговли и услуг, особенно туризма, сообщило Генеральное Управление статистики, уточнив, что выручка от розничных продаж и потребительских услуг составила 512,2 трлн донгов, что на 1,1% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 7,1% в годовом исчислении.

ВИА/ИЖВ

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