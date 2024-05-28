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НОВОСТИ

За пять месяцев на рынок вышло более 98 800 предприятий

За первые пять месяцев 2024 года было создано или возобновило работу в общей сложности 98 825 предприятий, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в 1,2 раза больше, чем в среднем за период 2019-2023 годов, согласно данным Департамента по управлению регистрацией предприятий при Министерстве планирования и инвестиций (MPI).

 

В общей сложности было зарегистрировано 64 758 вновь созданных предприятий с совокупным уставным капиталом более 601,22 трлн донгов (23,62 млрд долларов США), что на 5,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
В то же время за последние пять месяцев с рынка ушло 97 299 предприятий, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только в мае, по оценкам, было создано 13 207 новых предприятий, 6 749 предприятий возобновили свою деятельность, а 11 391 предприятие ушло с рынка.
В десяти из 17 отраслей наблюдался рост числа вновь созданных предприятий по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В частности, число вновь созданных предприятий в сфере транспорта и складирования заняло первое место с ростом на 20,8 %, в то время как оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов увеличились на 11,2 %. Число новых предприятий в сфере производства и распределения электроэнергии, воды и газа увеличилось на 9,4%.

В то же время число новых предприятий в сфере размещения и питания сократилось больше всего - на 15,1 %, а в сфере здравоохранения и социальной помощи - на 16,2 %.
Большинство вновь созданных предприятий являются малыми с уставным капиталом менее 10 миллиардов донгов, их насчитывается 59 729, что составляет 92,2% от общего числа.

За исключением северо-центральных и центральных прибрежных районов, во всех остальных регионах Вьетнама количество вновь зарегистрированных предприятий увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Новые предприятия за первые пять месяцев этого года зарегистрировали в общей сложности 426 381 работника, что на 5% больше, чем за тот же период в 2023 году.

ВИА/ИЖВ

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