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За пять месяцев во Вьетнаме на 11,3% увеличилось количество новых и возобновленных предприятий
Только в мае было создано более 15 100 новых предприятий с общим капиталом 156,7 триллиона донгов (около 6,02 миллиарда долларов США) и 98 100 работниками. В то время как количество новых фирм сократилось на 0,6%, а занятость упала на 23,1% по сравнению с апрелем, зарегистрированный капитал вырос на 17,3%.
По сравнению с маем 2024 года, в прошлом месяце наблюдался значительный рост: количество новых предприятий увеличилось на 6,1%, зарегистрированный капитал вырос на 16,6%, а количество сотрудников - на 29,3%. Средний капитал на одно предприятие достиг 10,4 млрд донгов, увеличившись на 18% по сравнению с предыдущим месяцем и на 9,9% по сравнению с предыдущим годом.
Кроме того, в мае возобновили работу более 8 000 предприятий, что на 11,1% меньше, чем в апреле, но все же на 18,8% больше, чем в том же месяце прошлого года.
С января по май было лицензировано почти 66 800 новых предприятий, что на 0,6% больше, чем в прошлом году. Эти предприятия вложили 647,1 трлн донгов в общий зарегистрированный капитал и наняли около 453 900 работников, что на 6,2% больше.
Особого внимания заслуживает дополнительный капитал, влитый в экономику, который за этот период достиг почти 2,28 квадриллиона донгов, что на 83,8% больше, чем в прошлом году, что свидетельствует об активном инвестиционном росте среди существующих предприятий.
В то же время число предприятий, возобновивших свою деятельность в течение пяти месяцев, также увеличилось: их число превысило 45 000, что на 32,2% больше, чем за тот же период прошлого года.
Сектор услуг продолжал стимулировать рост: в нем появилось почти 50 900 новых предприятий, что на 2,0 % больше. В промышленности и строительстве было зарегистрировано более 15 200 новых фирм (снижение на 3,9 %), а в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 627 новых предприятий (снижение на 1,7 %).
Несмотря на положительную динамику, число закрытий предприятий также возросло. За первые пять месяцев почти 74 600 предприятий временно приостановили деятельность (рост на 12,8 %), более 27 500 находились в процессе ликвидации (рост на 18,3 %) и почти 9 600 завершили процедуру ликвидации (рост на 15,7 %) по сравнению с тем же периодом 2024 года.
Это означает, что ежемесячно с рынка уходили более 22 300 предприятий, что почти эквивалентно числу вновь созданных или возобновляющих деятельность предприятий, что свидетельствует о том, что рынок динамичен, но при этом полон конкуренции и проблем, сообщает НСУ./