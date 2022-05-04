За праздничные дни в стране произошло 104 дорожно-транспортных происшествия

По данным Департамента дорожной милиции, за 4 дня праздника по всей стране произошло 104 дорожно-транспортных происшествия, в которых 55 человек погибли и 84 человека получили ранения.

Государственный праздник, посвященный Освобождению Юга и воссоединению страны, длился с 30 апреля по 3 мая этого года.

По сравнению с тем же праздником прошлого года количество несчастных случаев и погибших снизилось на 6,3% и 5,17% соответственно, а количество раненых увеличилось на 31,25%.

Милиция также выявила 24.061 нарушение правил дорожного движения и наложила штрафы на сумму более 26,35 млрд. донгов (почти 1,15 млн. долл. США). Было арестовано более 400 автомобилей и 6.257 мотоциклов, а у 2.684 водителей отозваны водительские права.

Большинство нарушителей были оштрафованы за отсутствие шлема, превышение допустимого уровня содержания алкоголя в крови и превышение скоростного режима.