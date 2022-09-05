Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

За последние сутки во Вьетнаме зафиксировано около 1400 новых случаев заражения коронавирусом

С начала вспышки пандемии в стране насчитывается 11.418.894 случая заражения коронавирусом.

Как сообщил 4 сентября Минздрав, за последние сутки во Вьетнаме зафиксировано 1.390 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, с начала вспышки пандемии в стране насчитывается 11.418.894 случая заражения коронавирусом.

За последние сутки было зарегистрировано 6.390 выздоровевших, что почти в 5 раз больше, чем суточное число случаев заражения коронавирусом. В провинции Тханьхоа зафиксирован один летальный исход.

VOV/VNA

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